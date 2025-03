Chronik Dezember 2018

Auf seiner letzten Sitzung des Jahres in Hamburg hat der ZDF-Fernsehrat den Haushaltsplan für 2019 einstimmig genehmigt. Den Aufwendungen in Höhe von 2.362 Mio. Euro stehen Erträge in Höhe von 2.199 Mio. Euro gegenüber. Durch eine Entnahme aus der in der Vorperiode hierfür gebildeten Sonderrücklage ergibt sich im vorletzten Jahr der laufenden Beitragsperiode ein ausgeglichener Haushalt. Die mittelfristige Finanzplanung des ZDF sieht vor, die Beitragsperiode (2017 bis 2020) mit einem positiven Ergebnis abzuschließen.



Die Beschäftigungsquote von Frauen im ZDF liegt bei 49,9 Prozent. Der Anteil von Frauen in Führungsfunktionen beträgt 38,9 Prozent. Angestrebt sei ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis auch in Führungspositionen, so ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut bei der Vorstellung des Erfahrungsberichts der Gleichstellungsbeauftragten vor dem Fernsehrat.



Mit einem Marktanteil von aktuell 3,2 Prozent baut ZDFneo auch 2018 seine Position im Wettbewerb weiter aus. Der Digitalkanal erreicht damit Platz acht in den Top Ten der deutschen TV-Sender. Im Durchschnitt schalten täglich 6,89 Millionen Zuschauer ZDFneo ein - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Plus von mehr als einer halben Million Zuschauer.



Das im Oktober 2016 gestartete ARD/ZDF-Content-Netzwerk funk erreicht immer mehr junge Zuschauer: 66 Prozent der 14- bis 49-Jährigen kennen funk oder mindestens eines der funk-Formate. Fast 50 Prozent der Zielgruppe haben das Angebot schon einmal genutzt. ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut unterstrich vor dem Fernsehrat, dass sich die Reichweiten der Informationsangebote bei funk keineswegs vor denen der Unterhaltungsangebote verstecken müssten.



Mit innovativen, europäischen Programmen, neuen Formen des Erzählens und neuester Technologie wie 360°/Virtual Reality, Ultra HD oder ein Offline-Modus für eine zeitlich unabhängige Verfügbarkeit von Programmen in der Mediathek erreicht der deutsch-französische Kulturkanal ARTE sein Publikum auf allen Verbreitungswegen. Alleine im Oktober 2018 verzeichnete das Digitalangebot von ARTE mit 67,2 Millionen Videoabrufen Rekordwerte, den Facebook-Accounts folgen rund 5,4 Millionen Fans. Seit Oktober 2018 sind weite Teile des ARTE-Programms in sechs Sprachen abrufbar.



Nach ihrer Wahl zur neuen CDU-Vorsitzenden stellt sich Annegret Kramp-Karrenbauer in Was nun, Frau Kramp-Karrenbauer? den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten.