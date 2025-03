Chronik Januar 2019

Dr. Michael Rombach wird neuer ZDF-Produktionsdirektor. Er folgt auf Dr. Andreas Bereczky, der nach 14 Jahren an der Spitze der Produktionsdirektion in den Ruhestand wechselt. Michael Rombach (Jahrgang 1967) hat von 1986 bis 1992 an der Universität Freiburg Physik studiert. Nach Promotion und einer mehrjährigen wissenschaftlichen Mitarbeit bei der Fraunhofer-Gesellschaft arbeitete er von 1999 bis 2007 in unterschiedlichen leitenden Funktionen beim SWR, zuletzt als Leiter der Hauptabteilung "Zentrale Aufgaben" in der Produktionsdirektion, stellvertretender Produktionsdirektor und Leiter der SWR-Strukturkommission. Seit September 2007 war Rombach der Produktionsdirektor des Norddeutschen Rundfunks. Außerdem ist er Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Studio Hamburg GmbH und der NDR Media GmbH sowie Mitglied des Vorstands der Deutschen TV-Plattform.



Im Mittelpunkt des festlichen Neujahrsgottesdienstes aus der Frauenkirche in Dresden steht die Jahreslosung für 2019 "Suche Frieden und jage ihm nach!"



Zum Jahresauftakt überträgt das ZDF wieder das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker live aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Es ist das größte klassische Musikereignis der Welt und wird in über 90 Länder übertragen. Am Dirigentenpult steht erstmals Christian Thielemann, Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle, und den Wiener Philharmonikern seit Jahren musikalisch eng verbunden.



In Terra X: Abenteuer Winter – Tiere im Schnee mischen sich zahlreiche ultra-realistische Tierroboter – sogenannte Animatronics - mit Mini-Kameras in winterlichen Landschaften unter die Tiere, beobachten Bären, Papageien, Kängurus und andere ganz nah bei Spiel und Spaß im Schnee und zeigen deren ausgefeilte Überlebenstechniken in traumhaften Schneelandschaften.



Das Traumschiff – Japan macht sich zum Jahresauftakt auf den Weg in den japanischen Frühling, wo die Crew und die Gäste, neben Tokio, Kyoto und dem Mount Fuji, die weltberühmte Kirschblüte erwartet. In der anschließenden, neuen Folge der Reihe Kreuzfahrt ins Glück bekommt Hochzeitsplaner Tom von Hoteldirektorin Hanna Liebhold mit der Reiseleiterin Betty für die Hochzeitsreise auf die Kykladen eine neue Kollegin zur Seite gestellt. Zum Abschluss des Abends zeigt Das Traumschiff – Spezial die Entstehung der Traumschiff-Folge in Japan und macht deutlich, was alles geschehen muss, damit aus einem Drehbuch eine Traumschiff-Folge wird.