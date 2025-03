Chronik Dezember 2019

In Mit Markus Lanz in der ewigen Stadt erlebt Markus Lanz gemeinsam mit dem Benediktinerpater Nikodemus Schnabel im vorweihnachtlichen Rom spannende Begegnungen, ob mit dem Kurienerzbischof Georg Gänswein oder mit dem jungen Schweizergardisten, der sie hinter die Kulissen der Päpstlichen Garde blicken lässt.



Ausgerechnet Norwegen – Leben zwischen Fjorden und Gletschern ist eine Folgeproduktion von "Ausgerechnet Island - Leben zwischen Fjorden und Vulkanen" (2016) sowie "Ausgerechnet Neuseeland - eine Farm am grünen Ende der Welt" (2018) und begleitet vier junge deutsche Auswanderer, die in Norwegen heimisch geworden sind.



Der amerikanische Computeranimationsfilm Pets aus dem Jahr 2016 handelt von Abenteuern, die einige Haustiere in der Großstadt erleben. In der deutschen Fassung werden die Tiere unter anderen von Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Fahri Yardim, Jella Haase, Martina Hill, Mario Barth, Frederick Lau, Uwe Ochsenknecht und Dieter Hallervorden gesprochen.



In Horst Lichter sucht das Glück – Mit dem Motorrad durch Kroatien ist Horst Lichter nach seinen Fahrten durch Norwegen (2017) und Südfrankreich (2018) wieder auf Tour. Zusammen mit dem Schauspieler Henning Baum erkundet er das Urlaubsland an der Adria. Dabei begegnen sie den unterschiedlichsten Menschen und geben auch einiges preis über ihr persönliches Lebensglück.



Helene Fischer präsentiert zum siebten Mal im ZDF Die Helene Fischer-Show, in diesem Jahr aus der Düsseldorfer Messehalle. Mit dabei sind Engelbert, "Backstreet Boy" Nick Carter, Roland Kaiser, Howard Carpendale, Josh Groban, Andreas Gabalier, Mark Forster, Michelle Hunziker, Freya Ridings, die Comedians Bülent Ceylan, Martina Hill und Ralf Schmitz, Oonagh, das Musical-Ensemble der "Päpstin", der Chor "Gregorian" aus Schottland, "Crossed Swords Pipes & Drums", die 20er-Jahre-Show "Berlin Berlin" sowie aus dem Libanon die Tanzformation "Mayyas". Thomas Gottschalk, Heinz Hoenig und Mark Keller interpretieren gemeinsam mit Helene Fischer das Musical "My Fair Lady". Das ZDF und Helene Fischer haben ihren Vertrag für drei weitere Shows verlängert.