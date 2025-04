Chronik Januar 2020

"ZDF in Greifswald" ist die neunte Auflage des ZDF-Bürgerprojekts. Ein ZDF-Team berichtet vier Wochen lang aus der Universitäts- und Hansestadt im Nordosten von Mecklenburg-Vorpommern. Zuvor waren ZDF-Teams bereits über mehrere Wochen kontinuierlich in Kaiserslautern (November/Dezember 2019), in Altenburg (September/Oktober 2019), in Wilhelmshaven (April/Mai 2019), in Weißwasser (März/April 2019), in Stendal (Februar/März 2019),in Bottrop (November/Dezember 2018), in Mannheim (September/Oktober 2018) und in Cottbus (Mai/Juni 2018) präsent.



Der Schauspieler Joseph Hannesschläger stirbt nach schwerer Krankheit im Alter von 57 Jahren. Bekannt wurde er vor allem durch die ZDF-Serie Die Rosenheim-Cops, in der er seit 2002 den Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer verkörperte. Am 21. Januar ändert das ZDF sein Programm und zeigt zur Erinnerung an Joseph zwei Folgen aus der Serie.