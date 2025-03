Chronik Mai 2019

Wohin sich Europa entwickelt, das beleuchten die ZDF-Informationsprogramme bis zum Wahltermin am 26. Mai in vielen Facetten. Europa-Themen spielen nicht nur in den Nachrichtensendungen der "heute"-Familie oder in den aktuellen Magazinsendungen eine Rolle, sondern in vielen Sonderformaten – vom "#tvDuell" über den "Schlagabtausch" bis zu Presenter-Reportagen, "Mein erstes Mal"-Sendungen und dem "ZDFcheck19". Am 16. Mai präsentieren ZDF-Chefredakteur Peter Frey und ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher Das #TV-Duell zur Europawahl der Spitzenkandidaten Frans Timmermans und Manfred Weber. Im Anschluss kommen im Schlagabtauschmit Moderator Matthias Fornoff die deutschen Spitzenkandidaten von Grünen, FDP, AfD und Linken zu Wort. Antworten auf die Frage Wie geht's Europa? bieten am 21. Mai eine Presenter-Reportage und ein damit verbundener Studiotalk. Reporter Jochen Breyer reist durch Deutschland und stellt Bürger vor, die von Europa profitieren, aber auch Menschen, die sich von der europäischen Integration benachteiligt fühlen. Moderiert von Bettina Schausten und Jochen Breyer treffen diese Bürger in Berlin die sechs deutschen Spitzenkandidaten live im ZDF. Am Wahlabend selbst , berichtet das ZDF in Wahl 2019 im ZDF: Wahl 2019 in Europa und Bremen live aus dem ZDF-Wahlstudio in Berlin über die Wahlergebnisse der Europawahlen und der Bürgerschaftswahl in Bremen. Dokumentationen wie Laut, forsch, national - Wie Salvini, Orbán &Co. Europa spalten am 14. Mai, Schafft Europa sich ab? EU Gegner auf dem Vormarsch am 15. Mai, die ZDF.reportage Ohne geht's nicht - Europäische Arbeitnehmer in Deutschland am 19. Mai und ZDFzoom – Europa im Umbruch am 22. Mai komplettieren das ZDF-Programmangebot zur Europawahl. Acht Wochen vor der Europawahl startet zudem der "ZDFcheck19". Das Faktencheck-Team überprüft Aussagen von Politikern auf ihre Richtigkeit und bietet die Recherche-Ergebnisse sowohl in den Nachrichtensendungen und Tagesmagazinen als auch online. Auch 3sat beleuchtet ab 22. Mai in Dokumentationen und dem Wirtschaftsmagazin makro europäische Befindlichkeiten zwischen Grenzkulturen und Brexit, Wut auf Brüssel und dem Engagement von EU-Aktivisten.