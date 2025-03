Chronik Juni 2019

ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut erläutert auf der Sitzung des Fernsehrats in München die Idee einer engen Vernetzung der bereits vorhandenen, selbstständigen Online-Angebote von ZDF, ARD, Deutschlandradio und Partnerkanälen. Die Nutzerinnen und Nutzer sollen sich ohne große Umwege in diesem Netzwerk bewegen und einem zusammenhängenden öffentlich-rechtlichen Kosmos erleben. Der Intendant führt zudem aus, dass Der Ereigniskanal phoenix wird sich künftig stärker als Politik-Portal etablieren. Noch für dieses Jahr ist geplant, in den ARD- und ZDF-Mediatheken eigene Sendungsbereiche für phoenix-Inhalte einzurichten.



Die Webserie Druck von funk und ZDF hat seit ihrem Start im März 2018 über 56 Millionen Youtube-Views und 2,08 Millionen Abrufe in der ZDF-Mediathek für sich verbuchen können und ist auch auf Instagram sehr erfolgreich. Rund 352.00 Nutzer haben bis heute den Youtube-Kanal der Serie abonniert. Die hohe Authentizität der Serie, ihre Erzählweise in Echtzeit und eine treue Fan-Community tragen dazu bei, dass die Serie nah am Lebensgefühl der 14- bis20-jährigen ist, so Intendant Dr. Thomas Bellut auf der Sitzung des Fernsehrats in München.



Vier Jahre nach der ersten Staffel geht Eichwald, MdB weiter. Das ZDF zeigt sechs neue Folgen der Polit-Satire jeweils freitags auf dem Sendeplatz der heute-show, die sich in diesem Zeitraum in der Sommerpause befindet. Hans Josef „Hajo“ Eichwald (Bernhard Schütz) hat es wieder in den Bundestag geschafft und muss sich unter anderem mit Rechtspopulismus, jungen YouTubern und einem Doping-Skandal in der Fußball-Welt herumschlagen.