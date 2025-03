Chronik Juli 2019

Das ZDF überträgt das Gedenken an Ermordete des 20. Juli 1944 zur Erinnerung an das Hitler-Attentat als Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft live aus dem Bendlerblock in Berlin.



Mit Blick auf die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen am 1. September 2019 sowie in Thüringen am 27. Oktober 2019 ist der ZDF-Länderspiegel in den drei Bundesländern unterwegs und sucht in den Wochen vor den Wahlen das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Zum Auftakt sendet der Länderspiegel live aus Spremberg in Brandenburg und am 27. Juli live aus Zwickau in Sachsen. Sechs Wochen später, am 7. September berichtet der Länderspiegel live aus Gera in Thüringen.