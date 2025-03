Chronik August 2019

Was müsste im Osten Deutschlands anders laufen? Was stört die Menschen, was wünschen sie sich von der Politik? Das will Jochen Breyer in ZDFzoom: Am Puls Deutschlands - #wasmichamostenstoert vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen ergründen. Er will mehr erfahren über Fehler, Versäumnisse und Erfolge im Osten. Wie bei seinen bisherigen Dokus stand am Anfang (seit Mitte Juni 2019) der Aufruf zum Mitmachen über die Social-Media-Kanäle des ZDF.