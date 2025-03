Chronik September 2019

Mit dem deutschen Angriff auf Polen am 1. September 1939 begann vor 80 Jahren der Zweite Weltkrieg. Die Gedenkfeierlichkeiten finden in Wielun und Warschau statt. Das ZDF fasst in dem Film Gedenkfeiern zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs das Gedenken an den Kriegsausbruch zusammen.



Gut drei Monate nach der Europawahl und der Bürgerschaftswahl in Bremen folgt ein weiterer richtungsweisender Wahlabend im Wahljahr 2019. In Brandenburg und Sachsen werden neue Landtage gewählt. Das ZDF berichtet in Wahlen in Brandenburg und Sachsen ab 17.35 Uhr live aus den ZDF-Wahlstudios in Potsdam und Dresden. Die 19.00-Uhr-heute und das heute-journal sind mit verlängerten Ausgaben auf Sendung und beleuchten umfassend den Ausgang der Wahlen in beiden Bundesländern. Mit den deutlichen Zugewinnen der AFD beschäftigt sich am 2. September das ZDF spezial : AFD-Erfolge im Osten – Wie weiter nach den Wahlen?. Auch bei dunja hayali wird am 4. September über die Wahlerfolge der AFD diskutiert.



Im Krater des Mount St. Helens im US-Bundesstaat Washington müssen Forscher mit vielen Gefahren rechnen. Schneebedeckte Vulkane sind besonders explosiv, das zeigte der Ausbruch von 1980, einer der stärksten des 20. Jahrhunderts. Treffen Feuer und Eis aufeinander, entstehen aber auch faszinierende Orte wie riesige Gletscherhöhlen. Terra X: Feuer und Eis – Expedition zum Mount St. Helens begleitet ein internationales Expeditionsteam bei ihren Forschungen.