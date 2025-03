Für die Doku-Reihe „Auswandern ins Paradies“ begleitet Sven Hartung seit drei Jahren Deutsche auf ihrem Weg ins erhoffte Glück. An Pfingstmontag beginnt die zweite Staffel, die zwei bereits bekannte Geschichten weitererzählt. „Ein großer Schritt“ führt die Protagonisten Nico und Lena nach Schottland, ihren Sehnsuchtsort schlechthin. Die vierköpfige Familie hat Ersparnisse für ein halbes Jahr, und die Jobsuche gestaltet sich schwierig. Im zweiten Teil, „Ein langer Weg“, geht es um die Geschichte von Harald und Raphaela, die den Sprung nach Südfrankreich wagten und eine Pension in der Provence übernahmen. Auch zwei Jahre nach der Eröffnung kämpfen die beiden noch um ihr finanzielles Überleben.



Zur Fußball-Weltmeisterschaft bietet das ZDF auch im Kinder- und Jugendprogramm Wissenswertes und aktuelle Informationen rund um das Großereignis in Brasilien. Bereits eine Woche vor dem Anpfiff sind die Kindernachrichten „logo!“ im Fußballfieber. Am Pfingstmontag gibt „logo! extra: Brasilien vor der WM“ im KiKA Einblicke in das Land des Gastgebers. Reporter Tim Schreder findet unter anderem heraus, wie Kinder in den Favelas in Rio de Janeiro leben, er schaut sich das größte WM-Stadion Brasiliens an und besucht ein Delfin-Schutzprojekt am Amazonas. Bei „1, 2 oder 3“ sind in der Ausgabe „Der Ball ist rund“ vom 14. Juni helle Köpfe und flinke Beine gefragt. Moderator Elton und Robbe Piet Flosse haben viele Fragen rund um den beliebten Ballsport mitgebracht. Fußballfans können auch zu Hause beim Onlinespiel „Live dabei“ mitmachen. Auf den „Löwenzahn“-Seiten unter ZDFtivi.de gibt es in diesem Jahr zudem ein eigenes WM-Orakel. Fritz Fuchs und Hund Keks sind im Fußballfieber und wollen wissen, wie weit die Jungs kommen und wer Weltmeister wird.