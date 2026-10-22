Gutachten "Der deutsche Medienmarkt 2035"
Wie entwickelt sich der deutsche Medienmarkt bis 2035? Ein Gutachten zeigt Herausforderungen auf und welche Rolle der öffentlich-rechtliche Rundfunk dabei spielt.
Medienmarkt unter wachsendem Druck
Wie verändert sich der deutsche Medienmarkt bis 2035? Das Gutachten "Der deutsche Medienmarkt 2035" untersucht im Auftrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio mögliche Entwicklungen und entwirft vier Zukunftsszenarien.
Eine zentrale Herausforderung ist demnach die wachsende wirtschaftliche und publizistische Bedeutung von internationalen Technologieplattformen und KI-Anwendungen. Das Gutachten sieht deshalb Handlungsbedarf bei der Regulierung globaler Plattformen, bei den digitalen Rahmenbedingungen und bei Kooperationen zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Medien.
Eine starke Medienlandschaft durch Kooperationen
Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt dabei eine wichtige Rolle zu: Er kann zur Stabilität des Medienmarktes beitragen, journalistische Qualität und Innovation fördern und als Partner für gemeinsame Standards, Infrastrukturen und Kooperationen wirken.