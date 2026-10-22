Medienmarkt unter wachsendem Druck

Wie verändert sich der deutsche Medienmarkt bis 2035? Das Gutachten "Der deutsche Medienmarkt 2035" untersucht im Auftrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio mögliche Entwicklungen und entwirft vier Zukunftsszenarien.



Eine zentrale Herausforderung ist demnach die wachsende wirtschaftliche und publizistische Bedeutung von internationalen Technologieplattformen und KI-Anwendungen. Das Gutachten sieht deshalb Handlungsbedarf bei der Regulierung globaler Plattformen, bei den digitalen Rahmenbedingungen und bei Kooperationen zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Medien.