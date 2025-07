Konstruktiver Talk und Wissenschaft bei ZDFneo

In "13 Fragen" mit Salwa Houmsi und Jo Schück wird konstruktive Streitkultur zu gesellschaftlichen Themen anschaulich und nachvollziehbar inszeniert. Meinungsstarke Gäste mit teils extrem gegensätzlichen Positionen müssen buchstäblich aufeinander zugehen. Das Format ist in dieser Form in Deutschland einzigartig und ermöglicht es dem Publikum, dem argumentativen Austausch und der freien Meinungsbildung unmittelbar und "In Motion" zuzusehen.