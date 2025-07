Ausgangspunkt für Unterhaltungen sind ZDF-Inhalte wie Beiträge oder Videos, so wie bei klassischen Kommentarspalten. Doch statt einzelne Beiträge zu kommentieren, diskutieren Nutzende ein übergreifendes Thema, das in vielen Beiträgen verlinkt ist. So entsteht ein diskursiver Überblick ("Thread"), den wir länger pflegen können, statt fragmentierter Debatten, die sich schnell überholen. Dazu gehören zum Beispiel Themen rund um die Frauenfußball-EM