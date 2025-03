Das internationale Forschungsprojekt “Public Spaces Incubator” wurde 2023 in Partnerschaft mit CBC/Radio Canada, RTBF (Belgien) und SRG SSR (Schweiz) sowie in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Organisation “ New_ Public ” ins Leben gerufen. Seit Oktober 2024 ist das Projekt um die ARD und ABC (Australien) erweitert worden.Bis heute wurden über 100 Prototypen entwickelt und getestet. Mehr als 200 Testpersonen – darunter Bürgerinnen und Bürger aus Deutschland, Belgien, Kanada und der Schweiz sowie Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Medienschaffende – haben wertvolles Feedback beigesteuert. Der Fokus lag dabei auf den Erwartungen und Bedürfnissen der Nutzenden im Hinblick auf neue digitale Gesprächsräume.