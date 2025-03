Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der ZDF-Berichterstattung

Die Interviews der neuesten repräsentativen Umfrage wurde in der KW 02/2025 bei 1.433 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten ab 16 Jahren im Rahmen des Politbarometers im "Mixed Mode"-Verfahren durchgeführt, d.h. 80 Prozent der Stichprobe wurde telefonisch befragt (davon 70 Prozent über Festnetz und 30 Prozent über zufällig generierte Mobilfunknummern). 20 Prozent der Stichprobe wurde über zufällig generierte Mobilfunknummern per SMS eingeladen, den Fragebogen online auszufüllen.

Die Fragestellung war in allen Umfragen jeweils gleich und lautete: "Wenn es um die Berichterstattung in öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern wie ARD und ZDF geht, ist dort Ihr Vertrauen, dass dort wahrheitsgemäß berichtet wird, sehr groß, groß, nicht so groß oder haben Sie gar kein Vertrauen?" Die Befragten konnten ihre Antworten zum Vertrauen anhand einer Viererskala (sehr groß, groß, nicht so groß, kein Vertrauen) abstufen. Befragt wurden repräsentativ jeweils ca. 1.200 – 1.400 Personen (Erwachsene ab 16 Jahre / im Rahmen des Politbarometers).