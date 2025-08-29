Historischer Fernsehfilm "An einem Tag im September"

"An einem Tag im September"

Das erste Treffen der beiden Staatsmänner Konrad Adenauer und Charles de Gaulle in Colombey-les-Deux-Églises am 14. September 1958 wird zur Geburtsstunde der deutsch-französischen Freundschaft und zu einem Meilenstein der europäischen Einigungsbewegung. ZDF und ARTE realisieren gemeinsam historischen Fernsehfilm "An einem Tag im September", der schon vor Ausstrahlung viel Aufmerksamkeit bekommt.

Politik und Geschichte hautnah

"Die historische Forschung nannte das Treffen der beiden Staatsmänner im September 1958 später 'Das Wunder von Colombey'. Unser Ziel für den Film ist es, das Publikum dieses 'Wunder' miterleben zu lassen und damit Politik und Geschichte emotional begreifbar zu machen," so Frank Zervos, Hauptredaktionsleiter Fernsehfilm/Serie I. Gedreht wurde der Film nach einem Drehbuch von Fred Breinersdorfer unter der Regie von Kai Wessel in Belgien, er ist zweisprachig und paritätisch besetzt mit Darstellern und Darstellerinnen aus Frankreich und Deutschland, allen voran Burghart Klaußner als Konrad Adenauer und Jean-Yves Berteloot als Charles de Gaulle. Bei einer Vorabpremiere der Konrad-Adenauer-Stiftung sahen den Film rund 200 Schülerinnen und Schüler, die sich mit dem deutsch-französischen Gedanken auseinandersetzten.