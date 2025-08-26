"logo"-Tour durch 16 Bundesländer

Die ZDF-Kindernachrichtensendung "logo!" geht im September mit 16 Live-Sendungen auf Deutschland-Reise. Kinder konnten sich mit ihren gemeinnützigen Projekten bewerben und so die "logo!“-Tour in ihren Ort holen. Aus über 400 Bewerbungen wählte die Redaktion jeweils ein Projekt pro Bundesland aus. Es geht unter anderem nach Lingen, Speyer, Jena, Bremen, Heinsdorfergrund und Neukölln. Vor Ort können die Kinder miterleben, wie eine "logo!"-Sendung entsteht und sind als Publikum ein Teil davon. In Interviews und mit Interaktionen können sie sich direkt einbringen und sich beteiligen.