"logo!"-Tour
Raus aus dem Studio und hin zu den Kindern! Die ZDF-Kindernachrichtensendung "logo!" tourt im September durch 16 Bundesländer
"logo"-Tour durch 16 Bundesländer
Die ZDF-Kindernachrichtensendung "logo!" geht im September mit 16 Live-Sendungen auf Deutschland-Reise. Kinder konnten sich mit ihren gemeinnützigen Projekten bewerben und so die "logo!“-Tour in ihren Ort holen. Aus über 400 Bewerbungen wählte die Redaktion jeweils ein Projekt pro Bundesland aus. Es geht unter anderem nach Lingen, Speyer, Jena, Bremen, Heinsdorfergrund und Neukölln. Vor Ort können die Kinder miterleben, wie eine "logo!"-Sendung entsteht und sind als Publikum ein Teil davon. In Interviews und mit Interaktionen können sie sich direkt einbringen und sich beteiligen.
Im Kleinen Großes bewirken
"Kinder, die die Welt dank ihres Engagements ein Stückchen besser machen – das inspiriert uns alle! Die ZDF-Kindernachrichtensendung 'logo!' erklärt nicht nur das aktuelle Weltgeschehen, sondern zeigt eindrucksvoll, wie man im Kleinen Großes bewirken kann, wenn man sich mit Leidenschaft und Spaß gemeinnützigen Projekten widmet", sagt ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke.