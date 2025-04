Das ZDF auf der OMR

Quelle: ZDF/Roman Pawlowski

Dienstag, 6. Mai 2025

11.30 - 12.30 Uhr Side Event, ZDF-Stand Halle A1

Behind the Screens: Social Media beim ZDF

Wir sprechen über unser Community Management und: Emojis! Klar, jeder nutzt sie. Aber was, wenn damit keine Emotion, sondern eine extremistische Gesinnung ausgedrückt werden soll? Wir machen ein Quiz: Erkennt ihr die "bösen Emojis"? Außerdem: Als die Bundestagswahl in die heiße Phase ging, hatten wir nicht mit diesem Ansturm gerechnet: 60.000 Kommentare in einer Nacht auf der heute-Seite. Wie gehen wir damit um? Im zweiten Teil tauchen wir ein in die Welt der Formatkommunikation. Entdecke, wie du deine Reichweite auf Social Media durch Organic und Paid Media maximieren und deine Audience gezielt ansprechen kannst. Welche Herausforderungen hat das ZDF im Streaming-Markt? Wir freuen uns auf den Austausch mit euch am Ende der Session!



Speaker:

Christina Kühnel

Boris Schubert

Verena Vogt

Meret Becker

13.30 - 14.30 Uhr Side Event, ZDF-Stand Halle A1

"ZDFheute live" zum Thema: Musk, Meta, TikTok – ist die Diskussion im Netz noch zu retten?

Hasskommentare, Shitstorms, endlose Diskussionen voller Wut – im Netz wird’s schnell laut und heftig. Algorithmen pushen Extreme, während der konstruktive Dialog oft untergeht. Ist das noch Diskurs oder schon digitaler Dauerkrieg? Ist die Diskussion im Netz noch zu retten? Wie Plattformen, Politik und Community gegensteuern können – und ob es noch eine Chance für faire, offene Gespräche online gibt - darüber spricht Victoria Reichelt bei ZDFheute live mit Gästen und ist gespannt auf Eure Fragen und Ideen.



Speaker:

Victoria Reichelt

15.00 - 16.30 Uhr Side Event, ZDF-Stand Halle A1

From Data to Actions: Best Practices des ZDF

Lerne in Best Practices des ZDF, wie der Weg zu einer data-driven Organisation effizient gelingen kann. Wir zeigen Dir nicht nur, wie Datenprozesse und KI im großen Stil funktionieren, sondern finden gemeinsam Antworten auf folgende Fragen:

• Beyond Dashboards: Wie können Tools mehr als eine reine Datensammlung sein?

• Targeted & Sustainable Automation: Wie sorgen Segmentierung und personalisierte Empfehlungen für maßgeschneiderte User Experiences?

• Funnel, Prios, KPIs: Wie lässt sich ein KI-Projektportfolio managen?

• "Status complicated": Wie und mit wem kooperiert ein Medienhaus im Spannungsfeld von KI, Rechten und journalistischem Wettbewerb?



Hol’ Dir Inspiration, wie aus Daten echte Entscheidungsgrundlagen werden.



Speaker:

Andreas Grün

Verena Kober

16.45 - 18.15 Uhr Masterclass

ARD und ZDF im Dialog: Plattform-Strategie von Morgen

Organisation : Streaming OS

Tauche ein in die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien! Gemeinsam mit ZDF-Intendant Norbert Himmler und SWR-Intendant Kai Gniffke bekommst du in der Masterclass einen exklusiven Einblick in die Plattform-Strategie von ARD und ZDF:



Wie entsteht ein übergreifender Inhalte-Kosmos und das gemeinsame, technische Plattformsystem? Welche Rolle spielen öffentlich-rechtliche Algorithmen und interaktive Dialogformen für die Nutzung von Medieninhalten? Wie werden öffentlich finanzierte Technologien allgemein nutzbar?



Erfahre mehr zum Projekt “Streaming OS” und wie der Weg zu einer vernetzten, benutzerfreundlichen und demokratischen Medienlandschaft gelingen kann.



Speaker:

Dr. Norbert Himmler, ZDF-Intendant

Dr. Kai Gniffke, SWR-Intendant

Mittwoch, 7. Mai 2025

10.30 - 11.30 Uhr Side Event, ZDF-Stand Halle A1

10.45 - 12.15 Uhr Masterclass

ZDF-News für die nächste Generation: Neue Wege in der non-linearen Welt

Das "heute journal" bietet seit Jahrzehnten Orientierung – doch wie erreicht man junge Zielgruppen? Mit einem Podcast macht das ZDF den Schritt auf andere Plattformen. Wir berichten über Herausforderungen, Erfolge und Learnings. Im Gespräch erzählt "heute journal"-Moderatorin Marietta Slomka von den Einblicken in die Redaktion, die der Podcast jede Woche gewährt. "heute journal"-Podcast-Host Helene Reiner nimmt mit hinter die Kulissen und erklärt den schmalen Grat zwischen "zu viel und zu wenig" erklären. Zusammen mit der stellvertretenden Redaktionsleiterin Meike Srowig berichten alle drei vom langen Weg einer Idee, die zu einem neuen Nachrichten-Podcast auf dem Markt führte.



Speaker:

Meike Srowig

Helene Reiner

Gundula Gause

Dunja Hayali

13.30 - 14.30 Uhr Side Event, ZDF-Stand Halle A1

Die Marke Demokratie - Wie verkauft sich Freiheit im Zeitalter von Tiktok, Trump und Meme-Wars?

Wenn Demokratie eine Marke wäre – wie müsste ihr Corporate Design aussehen, um gegen die Marke Autokratie zu bestehen? Welche Social-Media-Strategie bräuchte sie im Kampf um Aufmerksamkeit, Reichweite und Loyalität? Wir fordern die OMR-Community heraus: Mit ihrem Know-how wollen wir über Branding, Storytelling und digitale Strategien nachdenken. Wie verkauft sich Demokratie im Zeitalter von TikTok, Meme-Wars und Influencer-Politik? Wer sind ihre Botschafter? Welche Narrative funktionieren? Im auslandsjournal Podcast DER TRUMP EFFEKT diskutieren wir wöchentlich über die neue Welt(un)ordnung, den "Trump-Effekt" und den Preis der Freiheit. Wie wehrhaft sind Europas Demokratien gegen Trump, Putin und Fake News?



Speaker:

Shakuntala Banerjee

Katrin Eigendorf

Stefanie Schoeneborn

14.45 - 16.15 Uhr Masterclass

So wird Content Talk of Town – das Erfolgsgeheimnis von FC Hollywood

Gute Dokus gibt es heute ohne Ende – ob bei Netflix, Amazon, YouTube oder in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Der Wettbewerb um die Zeit der Nutzenden ist dadurch ungleich schwerer geworden. Wie es trotzdem gelingt, über die eigentliche Zielgruppe hinaus Wellen zu schlagen, Diskussionen zu entfachen und echte Relevanz zu erzeugen? Das erklären Talea Lambusch, Fabian Farwick (beide ZDF) und Stephan Arapovic (bildundtonfabrik) am Beispiel der erfolgreichsten Dokuserie im ZDF: FC Hollywood.



Speaker:

Fabian Farwick

Talea Lambusch

Stephan Arapovic (btf)

15.00 - 16.00 Uhr Side Event, ZDF-Stand Halle A1

