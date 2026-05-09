Startseite
Dein ZDF

Das ZDF auf der re:publica

Die „ARD ZDF Media Stage“ ist als Schriftzug auf einer vertikalen Holzpaneel-Wand zu sehen. Davor befindet sich eine Menge von Besucherinnen und Besuchern, deren Köpfe und Schultern unscharf im Vordergrund erkennbar sind.

Das ZDF auf der re:publica

Auf der "ARD ZDF Media Stage" zeigen wir, wie öffentlich-rechtlicher Journalismus in der digitalen Gesellschaft Orientierung gibt – im Dialog mit Publikum, Plattformen und Politik. Vom Gespräch über Programm-Highlights, Auftrag, Akzeptanz und Algorithmen bis zu Fragen rund um künstliche Intelligenz, Vielfalt und Demokratie spannt das Programm den Bogen über aktuelle Debatten und neue Erzählformen. Alle Sessions gibt's auch im Livestream – für alle, die nicht vor Ort sein können. 

re:publica

  1. Bildkombination: ZDF-Logo und Holzwand mit Logos von ARD und ZDF und SChriftzug "Media Stage" zur re:publica 25

    Vor Ort:re:publica26

  2. Gut besuchte Session der "ARD ZDF Media Stage" auf der re:publica 25

    Vor Ort:re:publica25

    Video3:34

Das könnte dich auch interessieren

Eine junge Frau sitzt im Schneidersitz auf der Couch. Sie schaut lächelnd ins Handy und hat ein offenes Laptop im Schoß.

ZDFmitreden

Eine stilisierte Figur sitzt vor einem Computer, während das ZDF-Logo in einer Sprechblase dargestellt ist. Die Grafik visualisiert die Struktur und Arbeitsweise des Senders in einem Erklärvideo.

So ist das ZDF organisiert

Video4:42
Architekturaufnahme des ZDF-Sendezentrums in Mainz mit markant gebogener Glasfront und technischen Elementen entlang der Fassade. Ein orangefarbener Farbverlauf im Vordergrund setzt einen visuellen Bezug zur Markenfarbe.

Der Auftrag des ZDF

Video4:47