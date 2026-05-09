Das ZDF auf der re:publica
Auf der "ARD ZDF Media Stage" zeigen wir, wie öffentlich-rechtlicher Journalismus in der digitalen Gesellschaft Orientierung gibt – im Dialog mit Publikum, Plattformen und Politik. Vom Gespräch über Programm-Highlights, Auftrag, Akzeptanz und Algorithmen bis zu Fragen rund um künstliche Intelligenz, Vielfalt und Demokratie spannt das Programm den Bogen über aktuelle Debatten und neue Erzählformen. Alle Sessions gibt's auch im Livestream – für alle, die nicht vor Ort sein können.
re:publica
Vor Ort:re:publica26
Vor Ort:re:publica25Video3:34