Vor Ort:Das ZDF auf der re:publica26

Für alle, die uns nicht live vor Ort auf der re:publica26 besuchen können: hier gibt es die Sessions von ARD und ZDF auf der "ARD ZDF Media Stage" im Livestream.

Programm

18. Mai 2026

12.30–13.30 Uhr, ARD ZDF Media Stage:

State of the News 2026 – tagesschau und heute journal zwischen Info-Flut, KI, Newsfluencern und Nachrichtenmüdigkeit

In einer Zeit rasanter Umbrüche im Nachrichtenjournalismus diskutieren Juliane Leopold (ARD-aktuell) und Meike Srowig (heute journal), wie tagesschau und heute journal Vertrauen sichern, Orientierung bieten und sich zwischen Dauerkrisen, KI und neuen Medienakteuren behaupten.



Speaker:

Juliane Leopold

Meike Srowig

15.00–16.00 Uhr, Stage 4:

ARD und ZDF zwischen Auftrag, Akzeptanz und Algorithmen

Welchen Stellenwert haben die Öffentlich-Rechtlichen in unserer digitalen Gesellschaft? Wie viel mehr als Rundfunk muss bzw. darf es sein, was ARD und ZDF anbieten? Und wozu eigentlich zwei Systeme? Der ARD-Vorsitzende und HR-Intendant Florian Hager sowie ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler im Gespräch mit DWDL-Chefredakteur Thomas Lückerath.



Speaker:

Norbert Himmler, ZDF-Intendant

Florian Hager, HR-Intendant

Moderation:

Thomas Lückerath, DWDL

15.00–16.00 Uhr, ARD ZDF Media Stage:

Wahre Verbrechen, viele Perspektiven: Der XY-Cosmos

Rund um "Aktenzeichen XY… Ungelöst" ist ein eigener True-Crime-Kosmos entstanden – unter anderem mit Podcast und "XY Spuren des Verbrechens". In einer Podcast-Aufzeichnung zeigen Rudi Cerne, Helene Reiner und Nicola Haenisch-Korus am Beispiel eines Falls, wie die XY-Formate arbeiten.



Speaker:

Rudi Cerne, ZDF-Moderator

Helene Reiner, ZDF-Moderatorin

Nicola Heanisch-Korus

16.15–17.15 Uhr, ARD ZDF Media Stage:

ARTE: Wissen. Macht. Zukunft.

Wie können öffentlich‑rechtliche Medien jungen Menschen Orientierung geben, ohne Meinungen vorzugeben? ARTE stellt zwei neue Formate für Social Media und Web vor, die Komplexität gezielt gegen Polarisierung setzen und dazu einladen, Sichtweisen zu hinterfragen und Ambiguität auszuhalten.



Speaker:

Magali Kreuzer

Martje Friedrich

Martin Boosfeld

18.45–19.45 Uhr, ARD ZDF Media Stage:

"heute journal – der Podcast": News im Jahr 2050

ZDF heute journal 2050 – Anchor, Avatar, Algorithmus? Die Welt dreht sich ständig weiter, aber wie drehen wir uns mit als Nachrichtenvermittler? Wie können die Welten aus unterschiedlichen Zielgruppen und Nachrichteninteressen zusammengebracht werden?

Speaker:

Helene Reiner, ZDF-Moderatorin

Dunja Hayali, ZDF-Moderatorin

19. Mai 2026

11.15–12.15 Uhr, ARD ZDF Media Stage:

ZDFinfo: Nice Price – Die Tricks der Textilindustrie

: Die Tricks der Textilindustrie Video 43:20

Fast Fashion wirkt bequem, hat aber hohe Kosten. Journalistin Pia Osterhaus zeigt, wie Modekonzerne mit Tricks, Influencern und vermeintlichen Schnäppchen unser Kaufverhalten steuern. Was passiert mit Retouren – und kaufen wir wirklich, was wir brauchen? Ein kritischer Blick hinter die Modewelt.



Speaker:

Riccardo Frink, Psychologe

Lynn Wagner, Kunsumforscherin

Moderation:

Pia Osterhaus, Moderatorin und Journalistin

12.30–13.30 Uhr, ARD ZDF Media Stage:

re:code diversity – Gerechte KI in einer vielfältigen Demokratie

13.45–14.45 Uhr, ARD ZDF Media Stage:

"Terra X History" – Orte der Demokratiegeschichte

15.00–16.00 Uhr, ARD ZDF Media Stage:

ZDFheute live

Speaker:

Viktoria Reichelt

18.45–19.45 Uhr, ARD ZDF Media Stage:

Die Anstalt

Seit 2014 gibt es "Die Anstalt", nun steht die 100. Ausgabe an. Ensemble und Team geben Einblicke in ihre Arbeit. Wie wird aus komplexen Themen ein erhellender Witz? Wie kann man trotz allgegenwärtiger Polarisierung Themen zuspitzen – und gegen den Trend nach oben statt nach unten treten?



Speaker:

Maike Kühl

Max Uthoff

Claus von Wagner

Dietrich Krauss

20. Mai 2026

10.00–11.00 Uhr, ARD ZDF Media Stage:

"A Good Girl's Guide to Murder" – Vom BookTok‑Hype zur ZDF‑Koproduktion

12.30–13.30 Uhr, ARD ZDF Media Stage:

Die Vermessung des Bewegtbildmarkts – Transparente Nutzungszahlen für den Deutschen Markt

13.45–14.45 Uhr, ARD ZDF Media Stage:

Özil, Sommermärchen & Co. – Was wir aus den Sportdoku-Highlights des ZDF gelernt haben

Einst Nischencontent, heute Blockbuster: Sportdokus sind nicht nur emotionale Highlights, sondern begeistern auch sportfernes Publikum. Sport wird zu Drama, Sportlerinnen und Sportler werden zu Charakteren. Einblicke in die Arbeit mit Dramaturgie und Distribution gibt das Sportdoku-Team des ZDF.



Speaker:

Marie-Julie May, ZDF

Clemens Schröder, ZDF

16.15–17.15 Uhr, ARD ZDF Media Stage:

Wie liebt die Gen Z? "Young Sex" bei "37°"