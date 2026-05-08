Vor Ort:Das ZDF auf der re:publica26
Für alle, die uns nicht live vor Ort auf der re:publica26 besuchen können: hier gibt es die Sessions von ARD und ZDF auf der "ARD ZDF Media Stage" im Livestream.
Programm
18. Mai 2026
12.30–13.30 Uhr, ARD ZDF Media Stage:
State of the News 2026 – tagesschau und heute journal zwischen Info-Flut, KI, Newsfluencern und Nachrichtenmüdigkeit
In einer Zeit rasanter Umbrüche im Nachrichtenjournalismus diskutieren Juliane Leopold (ARD-aktuell) und Meike Srowig (heute journal), wie tagesschau und heute journal Vertrauen sichern, Orientierung bieten und sich zwischen Dauerkrisen, KI und neuen Medienakteuren behaupten.
Speaker:
Juliane Leopold
Meike Srowig
15.00–16.00 Uhr, Stage 4:
ARD und ZDF zwischen Auftrag, Akzeptanz und Algorithmen
Welchen Stellenwert haben die Öffentlich-Rechtlichen in unserer digitalen Gesellschaft? Wie viel mehr als Rundfunk muss bzw. darf es sein, was ARD und ZDF anbieten? Und wozu eigentlich zwei Systeme? Der ARD-Vorsitzende und HR-Intendant Florian Hager sowie ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler im Gespräch mit DWDL-Chefredakteur Thomas Lückerath.
Speaker:
Norbert Himmler, ZDF-Intendant
Florian Hager, HR-Intendant
Moderation:
Thomas Lückerath, DWDL
15.00–16.00 Uhr, ARD ZDF Media Stage:
Wahre Verbrechen, viele Perspektiven: Der XY-Cosmos
Rund um "Aktenzeichen XY… Ungelöst" ist ein eigener True-Crime-Kosmos entstanden – unter anderem mit Podcast und "XY Spuren des Verbrechens". In einer Podcast-Aufzeichnung zeigen Rudi Cerne, Helene Reiner und Nicola Haenisch-Korus am Beispiel eines Falls, wie die XY-Formate arbeiten.
Speaker:
Rudi Cerne, ZDF-Moderator
Helene Reiner, ZDF-Moderatorin
Nicola Heanisch-Korus
16.15–17.15 Uhr, ARD ZDF Media Stage:
ARTE: Wissen. Macht. Zukunft.
Wie können öffentlich‑rechtliche Medien jungen Menschen Orientierung geben, ohne Meinungen vorzugeben? ARTE stellt zwei neue Formate für Social Media und Web vor, die Komplexität gezielt gegen Polarisierung setzen und dazu einladen, Sichtweisen zu hinterfragen und Ambiguität auszuhalten.
Speaker:
Magali Kreuzer
Martje Friedrich
Martin Boosfeld
18.45–19.45 Uhr, ARD ZDF Media Stage:
"heute journal – der Podcast": News im Jahr 2050
ZDF heute journal 2050 – Anchor, Avatar, Algorithmus? Die Welt dreht sich ständig weiter, aber wie drehen wir uns mit als Nachrichtenvermittler? Wie können die Welten aus unterschiedlichen Zielgruppen und Nachrichteninteressen zusammengebracht werden?
Speaker:
Helene Reiner, ZDF-Moderatorin
Dunja Hayali, ZDF-Moderatorin
19. Mai 2026
11.15–12.15 Uhr, ARD ZDF Media Stage:
ZDFinfo: Nice Price – Die Tricks der Textilindustrie
Fast Fashion wirkt bequem, hat aber hohe Kosten. Journalistin Pia Osterhaus zeigt, wie Modekonzerne mit Tricks, Influencern und vermeintlichen Schnäppchen unser Kaufverhalten steuern. Was passiert mit Retouren – und kaufen wir wirklich, was wir brauchen? Ein kritischer Blick hinter die Modewelt.
Speaker:
Riccardo Frink, Psychologe
Lynn Wagner, Kunsumforscherin
Moderation:
Pia Osterhaus, Moderatorin und Journalistin
12.30–13.30 Uhr, ARD ZDF Media Stage:
re:code diversity – Gerechte KI in einer vielfältigen Demokratie
KI beeinflusst heute häufig, wer sichtbar ist und in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Auf diesem Panel fragen ARD und ZDF, welche Rolle KI im öffentlich-rechtlichen Journalismus einnimmt und ob sie Vielfalt überhaupt sichtbar macht. Ist KI gerecht – und was bedeutet das für unsere Demokratie?
Speaker:
Daniel Leisegang, Netzpolitik.org
Prof. Dr. Anna-Verena Nosthoff, Critical Data Lab
Zamina Ahmad, KI-Expertin und CEO von shades&contrast
Andreas Grün, ZDF KI-Experte
Gregor Schmalzried, Host ARD KI-Podcast
Moderation:
Prof. Dr. Alena Buyx, NANO Talk
13.45–14.45 Uhr, ARD ZDF Media Stage:
"Terra X History" – Orte der Demokratiegeschichte
"Wo Freiheit Geschichte schrieb – Historische Orte der Demokratie"
Mirko Drotschmann spricht mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die Demokratiegeschichte an historischen Orten mitgeschrieben haben. Mit der Leipziger Bürgerrechtlerin Gesine Oltmanns und dem Schwulenaktivisten Dr. Martin Dannecker.
Speaker:
Gesine Oltmanns, Ehrenvorsitzende "Stiftung Friedliche Revolution"
Dr. Martin Dannecker, Pionier der Schwulenbewegung, Sexualwissenschaftler
Dr. Kai-Michael Sprenger, Direktor Bundesstiftung "Orte der deutschen Demokratiegeschichte"
Stefan Brauburger, Leiter ZDF-Redaktion Zeitgeschichte
Moderation:
Mirko Drotschmann, ZDF-Moderator
15.00–16.00 Uhr, ARD ZDF Media Stage:
ZDFheute live
Speaker:
Viktoria Reichelt
18.45–19.45 Uhr, ARD ZDF Media Stage:
Die Anstalt
Seit 2014 gibt es "Die Anstalt", nun steht die 100. Ausgabe an. Ensemble und Team geben Einblicke in ihre Arbeit. Wie wird aus komplexen Themen ein erhellender Witz? Wie kann man trotz allgegenwärtiger Polarisierung Themen zuspitzen – und gegen den Trend nach oben statt nach unten treten?
Speaker:
Maike Kühl
Max Uthoff
Claus von Wagner
Dietrich Krauss
20. Mai 2026
10.00–11.00 Uhr, ARD ZDF Media Stage:
"A Good Girl's Guide to Murder" – Vom BookTok‑Hype zur ZDF‑Koproduktion
Internationale Young-Adult-Serien im ZDF: Wir sprechen über die Portfolio-Strategie hinter der Koproduktion "A Good Girl's Guide to Murder" und zeigen, welche Rolle BookTok und eine starke YA-IP für eine erfolgreiche Distribution an die junge Zielgruppe gespielt haben.
Speaker:
Laura Mae Harding, ZDF-Redakteurin für internationale Koproduktionen
Franziska Grötz, ZDF, Audience Development Paid Distribution
Tamara Pitz, ZDF, Audience Development Organic Distribution
12.30–13.30 Uhr, ARD ZDF Media Stage:
Die Vermessung des Bewegtbildmarkts – Transparente Nutzungszahlen für den Deutschen Markt
Unabhängige Reichweitenmessung ist elementar im fragmentierten Videomarkt. Welche Voraussetzungen gibt es, um Videonutzung plattformübergreifend transparent zu messen und so Medienvielfalt durch objektive, vergleichbare Nutzungsdaten sichtbar und gesellschaftlich verhandelbar zu machen?
Speaker:
Robert Bachem, Programmbereichsleiter ZDFinfo
Kerstin Niederauer-Kopf, CEO AGF Videoforschung
Thorsten Schmiege, Präsident Bayerische Landeszentrale für Medien
Andreas Briese, Country Director YouTube Germany, Regional Director YouTube Central Europe
Moderation:
Konrad Spremberg
13.45–14.45 Uhr, ARD ZDF Media Stage:
Özil, Sommermärchen & Co. – Was wir aus den Sportdoku-Highlights des ZDF gelernt haben
Einst Nischencontent, heute Blockbuster: Sportdokus sind nicht nur emotionale Highlights, sondern begeistern auch sportfernes Publikum. Sport wird zu Drama, Sportlerinnen und Sportler werden zu Charakteren. Einblicke in die Arbeit mit Dramaturgie und Distribution gibt das Sportdoku-Team des ZDF.
Speaker:
Marie-Julie May, ZDF
Clemens Schröder, ZDF
16.15–17.15 Uhr, ARD ZDF Media Stage:
Wie liebt die Gen Z? "Young Sex" bei "37°"
Monogam, Poly, Situationship, Single: In einer Generation, in der Vieles möglich scheint, prallen verschiedene Liebes- und Lebensentwürfe aufeinander. Nine und Yaz aus der "37°"-Serie "Young Sex" sprechen über Offenheit, Druck und Akzeptanz. Wie geht die Gen Z mit dieser Vielfalt um?
Speaker:
Yaz
Nine Stach
Lena Nagel
Moderation:
Sarah Danquah