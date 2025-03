ZDFmitreden: Die Spur

Besonders interessiert hat die Community, dass im Format Einblicke in die Recherchearbeit gewährt wird – etwas Besonderes für unsere Befragten.

Die in der Befragung gezeigten Reporterinnen und Reporter wirkten auf unsere Befragten mehrheitlich "sympathisch" (80 Prozent) und "kompetent" (74 Prozent). Sie vermitteln den Befragten das Gefühl, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen (73 Prozent) und präsentierten die Inhalte gut verständlich (83 Prozent).

Zwar gaben nur 18 Prozent an, "Die Spur" schon einmal gesehen zu haben. Davon folgten nur 10 Prozent dem Doku-Format auf YouTube – aber: Acht von zehn Befragten würden ihren Freunden "Die Spur" weiterempfehlen.

Das sagt die Redaktion

Der Redaktion "Die Spur" hat die Umfrage in der ZDFmitreden-Community wichtige Impulse gegeben. Inhaltlich sollen die Themenfelder Politik, Wahlen und Parteien weiterhin den Fokus bilden sowie Fragen in Zusammenhang mit Lobbyismus, Korruption und Missständen in den Blick genommen werden. Das Feedback der ZDFmitreden-Community hat die Redaktion außerdem dazu ermuntert, die Unterscheidbarkeit der Reporterinnen und Reporter zu stärken. Die Vorschaubilder sollen künftig – wie von der Community angeregt – weniger kleinteilig gestaltet und die Erkennbarkeit auf einen Blick gestärkt werden.