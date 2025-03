ZDFmitreden: Neue Doku-Serie "FC Hollywood"

Kurzer Überblick über die Ergebnisse

21 Prozent der ZDFmitreden-Community interessiert es "sehr" und 23 Prozent "eher", wie es in der Doku-Serie weitergeht. Sehr ähnlich fällt die Bereitschaft aus, die Serie weiterzuschauen: 42 Prozent würden sich weitere Folgen der Doku-Serie ansehen. 39 Prozent würden die Serie "FC Hollywood" an Freunde weiterempfehlen. Der Ausschnitt aus der Doku-Serie wird von den Teilnehmenden vor allem als "informativ" (50 Prozent), "verständlich" (41 Prozent), "glaubwürdig" (32 Prozent) sowie "spannend" (29 Prozent) wahrgenommen. Die von dem Video ausgestrahlte Stimmung wird hauptsächlich als "unterhaltend" (42 Prozent) und "kämpferisch" (23 Prozent) empfunden. Mit 60 Prozent der Befragten, die vor 1993 geboren wurden, kann sich die Mehrheit an die in der Doku-Serie gezeigten Geschehnisse rund um den FC Bayern München in der 90er Jahren erinnern. Mit zunehmendem Alter nimmt auch die Anzahl derer, die sich daran erinnern, zu.