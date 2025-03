ZDFmitreden: KI - Chance oder Risiko?

Wie wird KI genutzt?

KI im Alltag

Vertrauen und Verständnis

Chancen und Risiken

In Hinblick auf die Potenziale von KI sahen die meisten Befragten die größten Chancen in den Einsatzgebieten "Medizinischen Diagnose und Behandlung" (58 Prozent), in der "Forschung und Entwicklung" (56 Prozent) sowie in der "Automatisierung von Aufgaben in der Industrie" (46 Prozent). 73 Prozent gaben sogar an, sich mit dem Einsatz von KI in der Medizin gut zu fühlen und sehen darin eine große Chance für bessere Behandlungen.



Die Befragten haben jedoch auch Bedenken, zum Beispiel, dass KI für gefälschte Inhalte und Fake News missbraucht werden könnte (80 Prozent). Die beiden anderen größten Risiken, die die Teilnehmenden sahen, waren eine außer Kontrolle geratene KI (45 Prozent) sowie mit jeweils 42 Prozent "fehlende Transparenz von KI-Entscheidungen" und "mangelnde Haftung und Verantwortlichkeit bei KI-Fehlern".