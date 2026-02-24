ZDFmitreden: Konzerte im TV – Vorlieben und Wünsche

Konzerte sind bei ZDF und ARTE ein fester Bestandteil des Programms. ZDFmitreden hat nachgefragt: Welche musikalischen Wünsche könnten darüber hinaus erfüllt werden?

Fast die Hälfte der Befragten (42 Prozent) hört gerne klassische Musik. Quelle: pexels/Dominik Lack

Konzerte kann man live in großen Arenen genießen – oder auch zuhause mit ZDF und ARTE. Die beiden Sender haben regelmäßig Video-Aufzeichnungen von Konzerten im Programm. Die Musikrichtungen im Angebot reichen dabei von Pop bis Klassik.

Eine ZDFmitreden-Umfrage hat nun nach musikalischen Vorlieben gefragt, denn ZDF und ARTE möchten bei der Gestaltung und Auswahl der Konzerte möglichst gut auf Wünsche aus der Bevölkerung eingehen. In der Umfrage haben 21.920 Mitglieder der ZDFmitreden-Community ihren Musikgeschmack und Konzertwünsche geteilt.

Pop und Rock liegen vorne

Zwei Musikrichtungen sind unter den Befragten besonders beliebt: Pop und Rock werden von jeweils 66 Prozent der Befragten mindestens gelegentlich gehört. Damit teilen sie sich den ersten Platz.



Weit verbreitet ist aber auch eine Vorliebe für klassische Musik. Diese wird von 42 Prozent der Befragten mindestens gelegentlich gehört. Danach folgen Elektronische Musik (31 Prozent), Hip-Hop und Rap (23 Prozent) und Jazz (19 Prozent).

Am beliebtesten sind Konzerte vor Ort

Fast alle Befragten schauen sich Konzerte in irgendeiner Form an, nämlich 89 Prozent. Am beliebtesten sind dabei Live-Konzerte vor Ort. Diese besuchen 66 Prozent der Befragten. Das TV-Gerät wird jedoch ebenfalls viel genutzt, um Konzerte mitzuerleben – und zwar von 45 Prozent der Befragten. Streaming-Plattformen nutzen 30 Prozent.

Ein kleinerer Teil der Befragten genießt Konzerte im Radio (14 Prozent) oder über einen Musik-Streamingdienst (15 Prozent).



Bei der Frage, welche Streaming-Plattformen für Konzerte genutzt werden, schneiden öffentlich-rechtliche Plattformen wie etwa das ZDF-Streaming-Portal oder die ARTE Mediathek gut ab. Mit 73 Prozent nutzt ein großer Teil derjenigen, die sich Konzerte auf Streaming-Plattformen anschauen, dafür öffentlich-rechtliche Streamingangebote. Noch weiter vorne liegt nur die Plattform YouTube mit 85 Prozent.

Schwerpunkt Klassik

Da die Reihe der Klassik-Konzerte im Sender ARTE derzeit von der zuständigen Redaktion neu geplant wird, beinhaltete die ZDFmitreden-Umfrage außerdem einige zusätzliche Fragen zu klassischer Musik. Diese wurden nur denjenigen gestellt, die angaben, dass sie klassische Musik hören.



So wurden die Klassik-Hörer unter anderem dazu befragt, welche Arten von klassischen Konzerten sie am meisten genießen. Als klarer Favorit stellten sich dabei Sinfonie-Konzerte heraus, also Konzerte mit einem Orchester. Diese schauen oder hören sich 63 Prozent der Befragten gerne an. Konzerte mit einem Solo-Instrument, das von einem Orchester begleitet wird, mögen 34 Prozent der Befragten. Auf ähnlichem Niveau schnitten auch Opern und Chor-Konzerte (jeweils 30 Prozent) sowie Klassik-Festivals wie etwa die Bayreuther Festspiele (21 Prozent) ab.

Wichtig sind den Befragten aber auch andere Aspekte, wenn es um klassische Konzerte geht. So sagten 32 Prozent der Befragten, dass es ihnen vor allem darum gehe, die Aufführung von Werken zu sehen, die sie kennen und ganz besonders schätzen. 15 Prozent finden es dagegen am wichtigsten, ein Musikstück auszuwählen, das zur Jahreszeit passt, zum Beispiel an Weihnachten. Ein besonderes Event mitzuerleben, wie etwa ein Open-Air-Festival, steht für 13 Prozent der Befragten an erster Stelle.

Wenn es um die beliebtesten Solo-Instrumente für klassische Konzerte geht, steht das Klavier klar an erster Stelle. 66 Prozent der Befragten zählen es zu ihren Lieblingsinstrumenten. Danach folgen Geige (48 Prozent) und Cello (36 Prozent). Für einen Teil der Befragten sind aber auch Gesang (25 Prozent) und Klarinette (19 Prozent) ein persönlicher Favorit.

Konzertwünsche

Die Teilnehmenden konnten auch angeben, von welchen Musikerinnen oder Musikern sie sich einmal eine Konzertübertragung wünschen würden – egal, aus welcher Musikrichtung. Die Wünsche sollen, wenn möglich, im künftigen Programm berücksichtigt werden. Die Befragten äußerten eine breite Palette an Präferenzen. Im Bereich der klassischen Musik wurden Ludovico Einaudi, Lang Lang und David Garrett häufig genannt. Viele Klassik-Liebhaber wünschen sich auch Konzerte von bekannten Komponisten wie Bach, Beethoven, Mozart, Tschaikowsky und Vivaldi, oft aufgeführt von renommierten Orchestern wie den Berliner oder Wiener Philharmonikern.

Das sagt die Redaktion

Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Studie! Wir haben von ihnen wichtige Hinweise für die Konzeption von Konzerten für TV und Web erhalten und werden diese nutzen, um das Musikangebot auf ARTE weiter zu optimieren. „ Rebecca Gross, Redaktion Kultur/Musik bei ARTE & Tobias Feilen, Hauptredaktion Kultur im ZDF

Überrascht hat die Redaktion insbesondere die hohe Nutzung von Streamingplattformen und von Youtube unter den Klassik-Fans. Die Anregungen diesbezüglich wollen Rebecca Gross und Tobias Feilen in ihre weitere Arbeit einfließen lassen.

Die Befragung fand im Dezember 2025 statt.