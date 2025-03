ZDFmitreden: Neue Doku-Serie "Breaking"

In dieser Umfrage wurden ZDFmitreden-Community-Mitglieder zu der Doku-Serie "Breaking" befragt. "Breaking" war zu dem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht, die Serie gerade in der Entwicklung und mittels Meinungen der Befragten geprüft und verbessert werden. Teilnehmende bekamen einen 15-minütigen Ausschnitt zu sehen und anschließende Fragen zur Bewertung der Idee. An dieser Umfrage nahmen 6.256 Personen teil.

Kurzer Überblick über die Ergebnisse

Das Video kam größtenteils gut an: 65 Prozent hat das Video "sehr gut" oder "gut" gefallen, allerdings wollen nur 41 Prozent wissen, wie die Serie weitergeht. Mit 58 Prozent der Befragten ist auch die Mehrheit von der Idee der Serie überzeugt, aber nur 39 Prozent wollen weitere Folgen der Serie sehen. Das Video ruft bei den Befragten eher keine Emotionen (51 Prozent) als positive hervor (38 Prozent) und kaum negative (6 Prozent). Blick in die Altersgruppen: Die Serie spricht unter 35-Jährige etwas besser an als ältere Befragten. Besonders gut gefallen haben mit Abstand die "Tanzaufnahmen der Sportlerinnen und Sportler" (52 Prozent). Es folgen: "Einblicke in das Training mit Kadertrainer" (37 Prozent), "Erzählungen von den Sportlerinnen" (37 Prozent) und "Einblicke in das Ranking-Battle" (31 Prozent) sowie "Erklärungen des Experten Noindex" (27 Prozent). Am wenigsten gefallen haben die "Kommentare aus dem Umfeld der Sportlerinnen" (16 Prozent). Hier lohnt sich ein Blick in die verschiedenen Altersgruppen: Während beispielsweise die "Einblicke in das Ranking-Battle" bei den Jüngeren besonders beliebt sind, interessieren sich ältere Befragte eher für die Erzählungen und Tanzaufnahmen der Sportlerinnen. Der Breaking-Experte "Noindex" wird von gut der Hälfte mit "sehr gut" oder "eher gut" bewertet.