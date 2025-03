ZDFmitreden: "Wie geht's, ...?"

"Wie geht's, Deutschland?"

Außerdem haben wir für die Sendung "Wie geht's, Deutschland?" die ZDFmitreden-Community befragt, wie sie auf das Thema soziale Gerechtigkeit blickt.

Dabei waren drei Viertel der Befragten der Ansicht, dass Wohlstand in Deutschland ungerecht verteilt ist: 30 Prozent antworteten mit "ungerecht", 44 Prozent mit "eher ungerecht". Der Großteil der Befragten (71 Prozent) gab an, dass soziale Gerechtigkeit in Deutschland im Verlauf der letzten Jahre abgenommen habe.

Der überwiegende Teil der befragten Community (82 Prozent) war der Meinung, dass Chancen auf gute Bildung in Deutschland verbessert werden müssen. Die Befragten gehen mehrheitlich (86 Prozent) davon aus, dass sich der finanzielle sowie der Bildungshintergrund der Eltern auf den Bildungsweg der eigenen Kinder auswirkt.