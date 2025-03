ZDFmitreden: Befragung für "WISO"

Daniela Probst, stellvertretende Redaktionsleitung bei " WISO ", hat uns ihr Feedback zu den Umfrageergebnissen gegeben: “Vielen Dank für die zahlreichen und konstruktiven Antworten auf unsere Fragen. Wir werden mit dem Feedback in einen sogenannten Format-Entwicklungsprozess gehen und im Team überlegen, wie wir Wirtschaft auf Instagram künftig aufbereiten werden. Wie teilweise rückgemeldet wurde, ist das in der Social Media Kürze eine echte Herausforderung. Folg uns gerne, dann siehst Du direkt, was wir daraus machen, und Du kannst uns auch dort nochmal per Direktnachricht Rückmeldung geben, was Dir gefällt oder nicht. Dankeschön und Grüße aus der WISO-Redaktion.”