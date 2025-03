Auch für eine schwierige Situation gut aufgestellt

#Fernsehrat: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hat die von den Ministerpräsident*innen beschlossene Zustimmung zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent blockiert. Durch das Zurückziehen einer entsprechenden Landtagsvorlage wird der Rundfunkbeitrag voraussichtlich nicht wie vorgesehen am 1. Januar steigen können. Welche Folge hätte das für den Haushalt des ZDF Ihrer Meinung nach?



Friedhelm Schäfer: Ich finde die sachfremde Entscheidung von Ministerpräsident Haseloff bedauerlich. Man kann ja über die Notwendigkeit von Erhöhungen streiten, wenn man gleichzeitig auch über den erteilten Auftrag in einen Diskurs treten will. Macht man das nicht (rechtzeitig), dann ist die beabsichtigte Erhöhung des Rundfunkbeitrages – wie jetzt - unstreitig notwendig. Ich sehe das ZDF auch für die nunmehr entstandene schwierige Situation planerisch und systembedingt mit Blick auf die Beitragsperiode gut aufgestellt. Zudem befürworte ich die Beschreitung des Rechtswegs, mit dem Ziel die Beitragsanpassung zum geplanten Zeitpunkt – ggf. vorläufig – in Kraft zu setzen. Ich sehe nicht die Gefahr, dass es zu Qualitätseinbußen im Programm kommen muss.