„Absurde Kampagne“ gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrages

#Fernsehrat: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hat die von den Ministerpräsident*innen beschlossene Zustimmung zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent blockiert. Durch das Zurückziehen einer entsprechenden Landtagsvorlage wird der Rundfunkbeitrag voraussichtlich nicht wie vorgesehen am 1. Januar steigen können. Welche Folge hätte das für den Haushalt des ZDF Ihrer Meinung nach? Christoph Becker: Das Scheitern auf der politischen Ebene ist ein fatales Signal. Ohne die Erhöhung des Rundfunkbeitrages ist das ZDF nicht in der Lage, weiterhin in vollem Umfang die exzellente Berichterstattung, verantwortungsvoll gestaltete Bildungsinhalte und erstklassige fiktionale sowie unterhaltende Angebote zu erstellen sowie gleichzeitig den wichtigen Umbau zu einem digitalen Medienhaus zu gewährleisten. Gerade angesichts der breiten gesellschaftlichen Zustimmung zur öffentlich-rechtlichen Berichterstattung während der Pandemie ist die politische Kampagne gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrages absurd, da sie sich gegen die Bevölkerung richtet.

#Fernsehrat: Gerade in der Pandemie sind hochwertige Information besonders wichtig. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für den kommenden Haushalt?

Becker: Der qualitativ hochwertige Journalismus, für den das ZDF steht, wird auch in Zukunft entscheidend sein, um im Wettbewerb bestehen und den Auftrag erfüllen zu können. Das betrifft sowohl die Ausstattung für das traditionelle lineare Programm als auch die weitergehende starke Entwicklung der digitalen Angebote, mit denen auch das zukünftige Publikum erreicht wird. Der Haushalt muss so gestaltbar sein, dass beide Bereiche auskömmlich finanziert sind.

Becker: Das ZDF hat als erster Sender im März diesen Jahres ein spezielles Unterstützungs-Programm für die hiesigen Produzent*innen fiktionaler Programme auf die Beine gestellt. Diese Kostengarantie wurde dann in Folge verlängert. Außerdem hat das ZDF frühzeitig Raten gezahlt, um die Produzent*innen in ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit trotz Pandemie zu unterstützen. Die Menge an beauftragtem fiktionalen Programm ist stabil. Dass alle Gelder, die zusätzlich ausgeschüttet werden, irgendwo anders eingespart werden müssen, ist allerdings auch klar – das betrifft auch Pandemie-relevante Investitionen. Dass aber innovative fiktionale Themen und wichtige Projekte wie eine Gender-gerechtere Jobverteilung in kreativen Funktionen bei allen aktuellen und künftigen Investitionen eine besondere Aufmerksamkeit erhalten, steht weiterhin im Fokus des Fernsehrates und des Programmausschusses Programmdirektion.