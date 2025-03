Immer neue Wege zu jungem Publikum

#Fernsehrat: Das ZDF hat seine Selbstverpflichtungserklärung erstmals unter ein Motto gestellt (Gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern) und ihr zentrale Ziele vorangestellt. Wie bewerten Sie diese Schwerpunktsetzung? Katrin Kroemer: Mir gefällt das Projekt insgesamt sehr gut. Denn vorab muss man sagen, die Selbstverpflichtung formuliert die Ziele für die Arbeit im ZDF. Das Schöne daran ist die Transparenz, denn die Selbstverpflichtung wird, wenn sie einmal vom Fernsehrat verabschiedet ist, im Internet abrufbar sein. So können alle Zuschauerinnen und Zuschauer überprüfen, ob die Arbeit des ZDF tatsächlich dieser Selbstverpflichtung entspricht. Diese Zielbeschreibung wird alle zwei Jahre erneuert. Wir reden jetzt also über die Ziele für die Jahre 2021/2022. „Gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern“ hat noch den Zusatz „Die Chancen des Wandels ergreifen“. Das gefällt mir sehr gut.

Die Kernziele dienen auch dazu, die Selbstverpflichtung zu gliedern. Ich möchte folgende hervorheben: „Das ZDF bietet Qualitätsinhalte für alle auf allen Plattformen“. Dafür muss ein breiteres Publikum erreicht werden. Wir alle wissen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender in den höheren Altersgruppen mehr Publikum haben. Die Jüngeren müssen verstärkt angesprochen werden. Wir müssen bei der Verbreiterung des Publikums außerdem an Barrierefreiheit denken. Ein zweiter Punkt weist auf den wesentlichen, Demokratie-tragenden Punkt hin: „Das ZDF informiert, ordnet ein und liefert Hintergründe.“ Ebenso fundamental erscheint mir die Prämisse: „Das ZDF gibt Einblicke in vielfältige Lebenswelten“. Auch damit wird man dem vorangestellten Motto gerecht.

Aus meiner eigenen Erfahrung muss an der Verjüngung des Publikums übrigens permanent gearbeitet werden. Das wird zum Beispiel deutlich, wenn ich hier in NRW das Radioprogramm 1LIVE betrachte. Der Sender wurde vom WDR einst gestartet, um ein ganz junges Publikum anzusprechen, Teenager und Twens. Heute ist 1LIVE ein Sender für Mittdreißiger, das Publikum ist einfach mit seinem Sender gewachsen. Das heißt, das Bemühen um immer neue Wege zu jungem Publikum wird nie enden. Dessen muss man sich bewusst sein.

#Fernsehrat: Das ZDF will mehr digitale Kontaktpunkte bieten. Wie viel Kraft sollte der Sender aus Ihrer Sicht in diese investieren?

Kroemer: Das sind immens wichtige Vorhaben. Wir dürfen Unterhaltung nicht als seichte Ablenkung missverstehen. Auch Fiktion transportiert Informationen und Einblicke in Lebenswelten. Es ist relevant, ob solche Formate stets gutsituierte Familien mit einem arbeitenden Familienvater, einer Hausfrau, zwei Kindern und einem Hund in einer Villa zeigen; oder ob sie die Lebenswirklichkeit in ihrer Vielfalt abbilden – etwa mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und mit Problemen des Alltags in all seiner Vielfalt. So entsteht bereichernde Unterhaltung, die unter gar keinen Umständen wegfallen darf.