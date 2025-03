Das ZDF hat diese Wege ja bereits eingeschlagen - es gilt, ihnen weiter zu folgen. Jüngere Menschen erreicht man mit linearem Programm zunehmend weniger. Die guten ZDF-Inhalte müssen auch dahin, wo die Jungen unterwegs sind. Der Sender sollte auf den relevanten Plattformen präsent und sichtbar sein und bleiben : mit Nachrichten in sozialen Netzwerken – und mit den fiktionalen Inhalten nicht nur in der eigenen Mediathek, sondern auch auf größeren Plattformen. Natürlich immer mit formatgerecht produzierten Angeboten.

#Fernsehrat: Das ZDF will mehr digitale Kontaktpunkte bieten. Wieviel Kraft sollte der Sender aus Ihrer Sicht in diese investieren?

Klose: Um für alle Zielgruppen wahrnehmbar und erreichbar zu sein, ist Flexibilität nötig. Analog zur steigenden Zahl der Ausspielwege muss auch die der Anlaufstellen wachsen. Ein Haus wie das ZDF sollte so ansprechbar sein, wie es die Zielgruppen unterschiedlichen Alters erwarten: per Telefon, Mail oder Post und auf Plattformen und in sozialen Medien im Netz. Es ist wichtig, hier Kraft zu investieren, um sichtbar und erreichbar zu sein und um so Orientierung geben zu können.