Immer verfügbar und schnell zu finden

#Fernsehrat: Mit seinen Streaming-Angeboten auf eigenen Plattformen erreicht die ZDF-Familie 9,2 Millionen Erwachsene ab 14 Jahren. Wie wichtig ist die Online-Verbreitung der Inhalte - auch im Vergleich zu den linearen TV-Sendern des ZDF?



Agneta Psczolla: Die Zahlen der ARD/ZDF-Online-Studie sind hier eindeutig. Immer mehr Menschen möchten eine Sendung schauen, wenn sie Zeit dafür haben, und nicht ihren Alltag am Fernsehprogramm ausrichten. Durch die Corona-Pandemie hat das sicher auch nochmals einen Schub erhalten. Plötzlich hatten wir alle eine völlig andere Alltagsstruktur. Die einen mussten sehen, wie sie Arbeit und Kinderbetreuung plus Homeschooling bewältigen und waren froh, wenn sie dann spät am Abend über die Mediathek trotzdem die Chance hatten, sich die Nachrichten anzusehen oder einfach „nochmal was zu schauen“. Die anderen konnten nicht arbeiten und haben Unterhaltung in den Streaming-Angeboten gefunden, zumal das lineare Nachmittagsprogramm auch auf eine andere Zielgruppe ausgerichtet ist. Daran haben wir uns gewöhnt, und dieser Trend ist sicher auch unumkehrbar. Früher war klar, die „Biene Maja“ läuft am Sonntagnachmittag. Wenn ich die schauen will, dann müssen meine Eltern das erlauben, ich muss zu Hause sein und vor allem, bis zur nächsten Folge muss ich eine Woche warten. Für meine Tochter ist das wahrscheinlich unvorstellbar. Für sie ist es das Selbstverständlichste der Welt, dass ihre Lieblingsserie immer da ist und nur die Erlaubnis der Eltern die einzige Hürde darstellt.