Bedeutung von qualitativen und quantitativen Leistungskennzahlen

#Fernsehrat: Glaubwürdig, innovativer, vielfältiger und transparent - so lauten die zentralen programmlichen Ziele der aktuellen Selbstverpflichtungserklärung (SVE), auf die sich das ZDF gegenüber dem Fernsehrat für die kommenden zwei Jahre (2023/2024) verpflichtet. In welchem Bereich sehen Sie noch besonders Luft nach oben?



Klaus Brunsmeier: Der Strategieprozess „Ein ZDF für alle“ eröffnet dem Sender gute Möglichkeiten, die zentralen programmlichen Ziele aus der aktuellen SVE „glaubwürdig, innovativ, vielfältig und transparent“ umzusetzen. Dabei müssen große gesellschaftliche Herausforderungen wie z.B. die dringend notwendige ökologisch-soziale Transformation in allen Formaten genauso im Fokus stehen wie der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.