Neue Wege in den medialen Veränderungen

Die TV-Serien-Großproduktion „Der Schwarm“ auf Basis des Roman-Bestsellers von Frank Schätzing gilt als die teuerste TV-Produktion, die überhaupt je in Deutschland realisiert wurde. Wie wichtig ist für das ZDF die internationale Konkurrenzfähigkeit?Gerade dem ZDF wird immer wieder vorgeworfen, „altbacken“ zu sein. Hier zeigt der öffentlich-rechtliche Rundfunk überzeugend, dass er in der Welt von teuren Netflix-Produktionen nicht nur mithalten kann, sondern Maßstäbe setzt. Einem ZDF, welches international nicht wahrgenommen wird und dort nicht konkurrenzfähig ist, wird es bei dieser sich so schnell ändernden Medienwelt nicht gelingen, das Publikum für sich zu begeistern. Das ZDF ist im bereits elften Jahr Marktführer im deutschen Fernsehen. Um dies zu bleiben, jüngeres Publikum anzusprechen und die medialen Veränderungen zu bewerkstelligen, müssen neue Wege gegangen werden. Ich bin mir sicher, dass dies mit der Verfilmung von „ Der Schwarm“ gelungen ist. „Der Schwarm“ bringt alles mit, um nicht nur in Deutschland, sondern auch im übrigen Europa und darüber hinaus ein großer Erfolg zu werden.