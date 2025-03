Für ein Abbild der vielfältigen Gesellschaft

#Fernsehrat: Der Ausschuss für „Strategie und Koordinierung“ des Fernsehrates hat sich in den vergangenen Monaten sehr intensiv in einer Arbeitsgruppe mit der Überarbeitung der „Richtlinien für die Sendungen und Telemedienangebote des ZDF“ beschäftigt. Diese haben sich seit 2009 nicht mehr geändert. An welchen Punkten hatten Sie am deutlichsten Überarbeitungsbedarf gesehen?



J. Luca Renner: Genauso wie sich Gesellschaft, Gesetzesgrundlagen und Medien weiterentwickeln, müssen auch Programmrichtlinien ständig evaluiert und angepasst werden. Der neue Medienstaatsvertrag hat klare Anforderungen mit Blick auf die Gremienarbeit und die damit einhergehenden Prozesse und Qualitätsstandards formuliert. Um diesen gerecht zu werden, war es notwendig, die Richtlinien zu überarbeiten.