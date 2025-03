Den Vorsprung nicht wegschnappen lassen

#Fernsehrat: Das KiKA-Programm erfreut sich hoher Reichweiten und sehr guter Popularitätswerte bei den jüngsten ZDF-Zuschauern. Wie sehen Sie die Entwicklung des KiKA angesichts der starken Digitalisierung der Nutzungsgewohnheiten auch in dieser Zielgruppe? Friedrich Wilhelm Bluschke: Im letzten Jahr feierte KiKA, ein Gemeinschaftsangebot von ARD und ZDF, seinen 25. Geburtstag und konnte dabei auf eine sehr erfolgreiche Entwicklung zurückblicken. Im Jubiläumsjahr belegte der öffentlich-rechtliche KiKA zum vierten Mal in Folge den 1. Platz im linearen TV unter den Kinderprogrammen. Ein toller Erfolg, zu dem ich herzlich gratuliere! Nun gilt es, diesen Platz zu halten. Die Ausgangssituation ist meines Erachtens mit der jetzigen Angebotsbreite und dem erreichten Qualitätsstandard ausgezeichnet. Mit dem hohen Informations- und Wissensanteil setzt sich KiKA klar von privaten Kindersendern und Streaming-Anbietern ab. KiKA hat die Nase vorn und wird sich diesen Vorsprung nicht wegschnappen lassen.

Allerdings muss sich KiKA auch in den kommenden Jahren auf eine sich weiterhin rasant entwickelnde mediale Welt einstellen, was sicherlich auch für die Zielgruppe der Drei- bis 13-Jährigen gilt. Deshalb gilt es, den linearen Ausspielweg zu stabilisieren und über die Nutzung möglichst aller infrage kommenden non-linearen Ausspielwege mit passenden Highlight-Formaten und Programm-Events die Attraktivität und damit auch die Reichweite zu steigern.

Bluschke: KiKA ist bereits mit den KiKA-eigenen Digitalplattformen kika.de, KiKA-Player-App, kikaninchen.de, KiKANiNCHEN-App und das KiKA-HbbTV-Angebot sehr gut aufgestellt. Das bezeugen die hohen Popularitätswerte und natürlich auch der 1. Platz im linearen TV unter den Kinderprogrammen. Auf jeden Fall sollte die Einbeziehung der Nutzerinnen und Nutzer zur Weiterentwicklung der KiKA -Angebote in Form eines direkten Austausches und einer Mitbestimmung fortgesetzt werden.

#Fernsehrat: Durch Formatentwicklung will KiKA vermehrt solches Publikum gewinnen, das öffentlich-rechtlichen Angeboten bislang noch fernsteht. Wie kann das gelingen?

Bluschke: Es entspricht dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, möglichst alle Zielgruppen zu erreichen, auch diejenigen, die den öffentlich-rechtlichen Angeboten noch fern sind. KiKA stellt sich bereits diesen Herausforderungen, indem in der Formatentwicklung z.B. vermehrt authentische Lebenswelten auf den in der jeweiligen Zielgruppe relevanten digitalen Plattformen und Social-Media-Kanälen präsentiert werden. Die Zielgruppe beginnt bekanntlich mit den Dreijährigen, der jüngsten Altersgruppe. Hier haben die Kinder in der Regel noch keinen Zugang zu Smartphones und Tablets, sie schauen KiKA im linearen TV.