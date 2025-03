Zwischenbilanz zur Selbstverpflichtungserklärung

In der Folge behandelte der Fernsehrat den „ Bericht des Rates für die zukünftige Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks “, eingesetzt von der Rundfunkkommission der Länder. Intendant Himmler begrüßte, dass der Zukunftsrat die Notwendigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausdrücklich bestätigt. Er hob hervor, dass nach dem Bericht die drei Säulen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ARD, ZDF und Deutschlandradio, im publizistischen Wettbewerb miteinander stehen sollten. Achim Dercks, Vorsitzender des Ausschusses für Strategie und Koordinierung, hob die große Bedeutung der Kooperation mit der ARD hervor und bemerkte dazu: „Dafür braucht es auf Seiten der ARD klare Ansprechpartner und Verantwortlichkeiten.“ Auf Grund der breiten und detaillierten Diskussion in den Ausschüssen im Vorfeld der Sitzung des Plenums verabschiedete der ZDF-Fernsehrat dann nach nur kurzer Beratung seine Erklärung zum Bericht des Zukunftsrats . Darin unterstrich der Fernsehrat den breiten öffentlich-rechtlichen Auftrag mit Angeboten im Bereich Information, Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie Sport und Unterhaltung. Gerade in einer immer stärker individualisierten Gesellschaft sieht der Fernsehrat das ZDF in der Pflicht, zur Orientierung beizutragen und gemeinschaftsstiftende Programme anzubieten. Gleichzeitig formulierte er seine Erwartung an das ZDF, auch über die Umsetzung der aktuellen Strategie hinaus reformbereit zu sein.