Sei dabei!

Mittels Umfragen zu Medien im Allgemeinen, dem ZDF im Speziellen und Themen, die unser Land aktuell bewegen, geben wir allen Interessierten die Möglichkeit ihre Meinung zu äußern.

Du solltest dabei sein, weil Deine Meinung wichtig ist! Durch ZDFmitreden hast Du die Chance, die Programminhalte des ZDF mitzugestalten.

Du kannst Dich auf diesem Wege in besonderer Weise an gesellschaftlichen Debatten beteiligen. Ergebnisse der Befragungen werden auf vielfältige Weise in das Programm einfließen. Als Mitglied der Community werden wir Dich informieren, wann und in welcher Form über Befragungsergebnisse berichtet wird.

Deine persönlichen Daten bleiben dabei anonym und ein Rückschluss auf Deine Person ist nicht möglich.

Manchmal werden wir fragen, ob wir Dich zu einem Thema über die Umfrage hinaus kontaktieren dürfen. Wenn Du dem zustimmst, meldet sich das ZDF ggf. bei Dir. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, dass Deine persönliche Geschichte Teil des Programms wird – Natürlich nur, wenn Du ausdrücklich zustimmst. Dazu werden wir Dich immer gesondert fragen.

Du entscheidest, wie sehr Du Dich einbringst!

Wir wollen mit Deiner Hilfe die Inhalte des ZDF noch besser machen und Dich besser kennenlernen, Deine Geschichten hören, um besser zu verstehen, was Dich bewegt.