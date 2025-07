ZDFmitreden: "Kulturzeit"

Demnächst feiert " Kulturzeit " sein 30-jähriges Jubiläum und plant dazu eine besondere Sendung. Über die Hälfte der Befragten wünschen sich von der Folge einen großen Rückblick auf die kulturellen Themen und Geschehnisse in der Welt der letzten drei Jahrzehnte (53 Prozent). Auch ein "Best Of" mit Highlights und Pannen aus 30 Jahren fänden viele Befragte gut (32 Prozent). Eine normale aktuelle Magazinsendung ohne spezielles Thema würde aber beinah alle Personen enttäuschen, nur 6 Prozent finden eine solche als Jubiläumssendung in Ordnung.