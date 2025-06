Die Frauen-Fußball-EM 2025 im ZDF – Wer jubelt mit?

Vom 2. bis zum 27. Juli 2025 läuft die Frauen-Fußball-Europameisterschaft . In acht verschiedenen Stadien in der Schweiz spielen insgesamt 16 Mannschaften gegeneinander. In der Gruppe C tritt Deutschland gegen Polen, Dänemark und Schweden an. In bisher 13 stattgefundenen Frauen-Europameisterschaften konnte sich die deutsche Nationalmannschaft bereits achtmal durchsetzen und den Titel ergattern – damit hält das DFB-Team der Frauen den Rekord bei dem EM-Titeln. ZDFmitreden wollte in einer Umfrage von der Community erfahren, wer den Wettbewerb verfolgt, wo sie die Spiele anschauen und welche Berichte zu dem Event besonders spannend sind.