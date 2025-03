ZDFmitreden: Fußball-EM 2024

Die Fußball-Europameisterschaft hat in diesem Sommer in Deutschland stattgefunden und natürlich hat auch das ZDF berichtet. Grund genug für uns die ZDFmitreden- Community im Vorfeld zu fragen, was sie sich von den Spielen erhofft, wo und wie sie die Spiele schaut und wie die Berichterstattung des ZDF bewerten wird. Rund 20.000 Personen haben geantwortet. Circa die Hälfte davon schaute EM-Spiele.

Erwartungen im Vorfeld

Das interessiert die Fans neben den Spielen

Wir wollten außerdem wissen, welche Inhalte die ZDFmitreden-Community noch interessieren. Über die Hälfte gab an, "Beiträge über die Mannschaften" und "Zusammenfassungen der Spiele" sehen zu wollen. An Letzterem sind vor allem die jüngeren Befragten bis 35 Jahren interessiert.

Berichterstattung vom ZDF

Die Bewertung im Detail

Insbesondere die Analysen der Expertinnen und Experten kamen gut an: Jede sechste befragte Person vergab dafür 8 bis 10 Punkte. Das Studio kam ebenso gut bei über der Hälfte der Befragten an (57 Prozent), dicht gefolgt von der Diskussion rund um die Spiele (56 Prozent vergaben dafür 8 bis 10 Punkte). Dann kamen die Hintergrundberichte und Reportagen (53 Prozent).

Sportberichte in der Mediathek streamen?

Die wenigsten Befragten gaben an, die ZDFmediathek zu nutzen, um Sportsendungen allgemein zu sehen. In Bezug auf die Spiele gaben gerade mal 20 Prozent an, die Übertragung live über Mediatheken zu streamen. Am beliebtesten bleibt mit Abstand das Fernsehprogramm: Rund 90 Prozent verfolgen die Spiele so.