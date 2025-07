ZDFmitreden: "ZDF-Fernsehgarten"

Die Musik, die Atmosphäre oder die Tour? Was gefällt Euch am "ZDF-Fernsehgarten"? Das und noch mehr haben wir die ZDFmitreden-Community gefragt.

ZDF-Fernsehgarten Wir feiern das 25-jährige Saisonjubiläum von Andrea Kiewel - mit vielen Highlights aus der Sendung - Musik, Service und Aktionen.

Eine Sendung mit Rekordmarke

Seit 1986 läuft der " ZDF-Fernsehgarten " in den Sommermonaten und unterhält am Sonntagmittag das Publikum mit einer abwechslungsreichen und bunten Live-Show vom Lerchenberg in Mainz. Mit einer Mischung aus Musik, Service, Sport und Show-Attraktionen bietet der "ZDF-Fernsehgarten" Programm für ein möglichst breites Publikum.

2014 wurde die Sendung im Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen als am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow. 2025 begleitet Andrea Kiewel in ihrem Jubiläumsjahr zum 25. Mal die Zuschauer durch den Fernsehgartensommer und präsentiert an 20 Sonntagen die große Open-Air-Show live aus Mainz.

Im Jubiläumsjahr gibt es auch wieder zahlreiche Folgen mit musikalischen Schwerpunkten wie z.B. " Discofox ", "Mallorca Party", "Rock im Garten" und "Schlagerparty". Und schon traditionsgemäß wird zum Saisonausklang am 28. September 2025 das große "Oktoberfest" gefeiert.

Das mag die ZDFmitreden-Community

Wir wollten von der ZDFmitreden-Community wissen: Was mögt ihr an der Sendung? Wie wirkt die Moderatorin? Und wie würdet ihr vielleicht eine Folge gestalten? Über 25.000 Menschen haben uns ihre Meinung dazu geschickt.

Schlager auf die Eins

In der Sendung stehen abwechselnd verschiedene musikalische Themen im Fokus. Am beliebtesten ist das Genre Schlager (48 Prozent), aber auch Rock wird von vielen sehr gemocht (46 Prozent). Das "Mallorca"-Thema wird hier von jeder fünften (20 Prozent), das "Oktoberfest" von jeder sechsten (17 Prozent) befragten Person für besonders gut befunden. In allen Altersgruppen bekannt: Fast alle Befragten der ZDFmitreden-Community kennen die Live Open-Air-Sendung (87 Prozent), auch die 16- bis 25-Jährigen (78 Prozent). In den Sommermonaten des vergangenen Jahres 2024 schaltete etwa jede dritte teilnehmende Person mal häufiger, mal seltener den " ZDF-Fernsehgarten " ein (32 Prozent). Den meisten dieser Personen gefiel die Sendung (60 Prozent), nur acht Prozent mochten die Show überhaupt nicht.In der Sendung stehen abwechselnd verschiedene musikalische Themen im Fokus. Am beliebtesten ist das Genre Schlager (48 Prozent), aber auch Rock wird von vielen sehr gemocht (46 Prozent). Das "Mallorca"-Thema wird hier von jeder fünften (20 Prozent), das "Oktoberfest" von jeder sechsten (17 Prozent) befragten Person für besonders gut befunden.

Und andere Themen im ZDF-Fernsehgarten?

Im " ZDF-Fernsehgarten " werden neben der Live-Musik auch andere Rubriken behandelt. Besonders gern gesehen sind hier die Themen "Garten" (51 Prozent) und "Kochen" (44 Prozent). Auch "Service" kommt bei den Befragten gut an (37 Prozent). Weniger beliebt sind hingegen die Rubriken "Mode" (19 Prozent), "Rekorde" (22 Prozent) oder "Promi-Spiele" (22 Prozent). Wenn die Befragten eine Folge der Sendung selbst gestalten könnten, würden sich viele Personen mehr Musik und vielseitigere Genres wünschen, zum Beispiel Klassik, Oldies oder auch mehr aktuelle Hits. Ebenso würden einige Personen gern mehr spezielle Service- und gesellschaftliche Themen sehen, mit denen sie sich identifizieren können. So könnten sich manchen Teilnehmende gut vorstellen, etwas über Vereine ihrer Region, Hobbies und Berufe oder auch Tipps und Tricks für den Alltag und im Haushalt in einer solchen Folge zu erfahren.

ZDF-Fernsehgarten On Tour

Im Herbst gibt es die "ZDF-Fernsehgarten On Tour"-Ausgaben, bei denen die Sendung in verschiedenen Städten und Bundesländern vor Ort stattfindet. Am meisten gefällt den Befragten an diesem Format, dass sie das Land und Menschen aus anderen Bundesländern kennenlernen (45 Prozent). Ebenfalls finden es die Teilnehmenden positiv, dass das ZDF vor Ort ist und die Sendung direkt zu den Zuschauenden bringt (39 Prozent) sowie dadurch mehr Menschen ermöglicht, live dabei zu sein (36 Prozent). Etwa jeder vierten Person gefallen zudem die speziellen Programmpunkte, die nur vor Ort stattfinden (27 Prozent). Ungefähr ein Viertel der Befragten, die den "ZDF-Fernsehgarten" zumindest ab und zu ansehen, kannten die "On Tour"-Ausgaben bisher allerdings nicht (24 Prozent).

Das sagt die Fernsehgarten-Redaktion

Die ZDF-Fernsehgarten-Redaktion freut sich über die zahlreichen Antworten aus der Umfrage: "Die Ergebnisse der ZDFmitreden-Umfrage nimmt die Redaktion als Bestätigung ihrer Arbeit. Der große Zuspruch für Genres wie 'Schlager', 'Rock' oder 'Mallorca' zeigt, dass es gut ist, in jedem Jahr Sendungen anzubieten, in denen diese Musikrichtung im Fokus steht. Die Fülle kreativer Ideen, was neue Themen oder Rubriken angeht, haben wir mit Interesse gelesen und versuchen sie in unserer redaktionellen Arbeit für zukünftige Fernsehgarten-Shows zu berücksichtigen."

Die Befragung fand im Mai 2025 statt.