Ökologische Standards

ZDF-Fiction zur Hälfte nachhaltig produziert

Unser Ziel, 2023 mehr als die Hälfte der fiktionalen ZDF-Programme nach geltenden Regeln zu produzieren, wurde erreicht. Alle künftigen Eigen- wie Auftragsproduktionen orientieren sich weiterhin an den ökologischen Standards. Damit wird das ZDF seiner besonderen Verantwortung für Nachhaltigkeit gerecht.

Mitarbeiterschulungen zu "Green Production"

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ständig weitergebildet, beispielsweise zum "Green Consultant" an der ARD/ZDF-Medienakademie. In internen Fortbildungsreihen werden Mitarbeitende in Themen wie energiesparende Beleuchtungstechnik, Energieversorgung, Transport, Set-Bau oder Catering geschult.