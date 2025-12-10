Das ZDF erhält Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Cristina Santos Couto, Tordis Koch und Jens Müller (v.l.n.r.), die die Nachhaltigkeitsthemen koordinierend im vergangenen Jahr innerhalb des ZDF vorangetrieben haben, konnten die Auszeichnung bei der Preisverleihung in Düsseldorf entgegennehmen.

Die Veranstaltung fand am Freitag, 5. Dezember, im Rahmen eines zweitägigen Kongresses rund um das Thema Nachhaltigkeit statt. Rund 2.000 Gäste nahmen an der hochkarätig besetzten Veranstaltung teil, darunter auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und die Leiterin der World Trade Organization Ngozi Okonjo-Iweala.

Nachhaltige Berichterstattung nach offiziellen Standards

Das ZDF berichtet bereits seit 2015 umfassend und systematisch über seine Nachhaltigkeitsaktivitäten nach dem anerkannten Standard des Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Dort ist es vor allem ein direktionsübergreifendes Nachhaltigkeitsteam, dessen Mitglieder das Thema mit großem Engagement in ihre Bereiche tragen und den Bericht aus ihren Themenfeldern heraus mit Inhalten füllen. "Ein ZDF für alle" ist also auch ein preisgekröntes "nachhaltiges ZDF für alle", bilanziert Jens Müller.