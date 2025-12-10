Das ZDF erhält Deutschen Nachhaltigkeitspreis

ZDF erhält Deutschen Nachhaltigkeitspreis
Das ZDF hat im Sektor "Kultur und Medien" und dort in der Branche "Medienwirtschaft" den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 gewonnen.
Die Veranstaltung fand am Freitag, 5. Dezember, im Rahmen eines zweitägigen Kongresses rund um das Thema Nachhaltigkeit statt. Rund 2.000 Gäste nahmen an der hochkarätig besetzten Veranstaltung teil, darunter auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und die Leiterin der World Trade Organization Ngozi Okonjo-Iweala.
Nachhaltige Berichterstattung nach offiziellen Standards
Das ZDF berichtet bereits seit 2015 umfassend und systematisch über seine Nachhaltigkeitsaktivitäten nach dem anerkannten Standard des Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Dort ist es vor allem ein direktionsübergreifendes Nachhaltigkeitsteam, dessen Mitglieder das Thema mit großem Engagement in ihre Bereiche tragen und den Bericht aus ihren Themenfeldern heraus mit Inhalten füllen. "Ein ZDF für alle" ist also auch ein preisgekröntes "nachhaltiges ZDF für alle", bilanziert Jens Müller.
Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis
Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement. Er prämiert 2025 zum 18. Mal wegweisende Beiträge zur Transformation in eine nachhaltige Zukunft. Geehrt werden Beispiele, die zeigen, wie ökologischer und sozialer Fortschritt schneller gelingen kann.
Nachhaltigkeit im ZDF
