Startseite
Verantwortung

Das ZDF erhält Deutschen Nachhaltigkeitspreis

ZDF erhält Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Das ZDF hat im Sektor "Kultur und Medien" und dort in der Branche "Medienwirtschaft" den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 gewonnen.

Das ZDF-Team für Nachhaltigkeit vor dem Logo des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Cristina Santos Couto, Tordis Koch und Jens Müller

Cristina Santos Couto, Tordis Koch und Jens Müller (v.l.n.r.), die die Nachhaltigkeitsthemen koordinierend im vergangenen Jahr innerhalb des ZDF vorangetrieben haben, konnten die Auszeichnung bei der Preisverleihung in Düsseldorf entgegennehmen.

Quelle: ZDF

Die Veranstaltung fand am Freitag, 5. Dezember, im Rahmen eines zweitägigen Kongresses rund um das Thema Nachhaltigkeit statt. Rund 2.000 Gäste nahmen an der hochkarätig besetzten Veranstaltung teil, darunter auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und die Leiterin der World Trade Organization Ngozi Okonjo-Iweala.

Nachhaltige Berichterstattung nach offiziellen Standards

Das ZDF berichtet bereits seit 2015 umfassend und systematisch über seine Nachhaltigkeitsaktivitäten nach dem anerkannten Standard des Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Dort ist es vor allem ein direktionsübergreifendes Nachhaltigkeitsteam, dessen Mitglieder das Thema mit großem Engagement in ihre Bereiche tragen und den Bericht aus ihren Themenfeldern heraus mit Inhalten füllen. "Ein ZDF für alle" ist also auch ein preisgekröntes "nachhaltiges ZDF für alle", bilanziert Jens Müller.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement. Er prämiert 2025 zum 18. Mal wegweisende Beiträge zur Transformation in eine nachhaltige Zukunft. Geehrt werden Beispiele, die zeigen, wie ökologischer und sozialer Fortschritt schneller gelingen kann.

Nachhaltigkeit im ZDF

  1. Grüne Sträucher vor der Fassade des ZDF-Hochauses

    Verantwortung:Übersicht

  2. Green Production Bergretter badet im See

    Verantwortung:Green Production

  3. Laub und Bäume spiegeln sich in den Fenstern eines Gebäudes auf dem ZDF-Gelände des Mainzer Lerchebergs.

    Verantwortung:DNK-Entsprechenserklärung

Das könnte Sie auch interessieren

ZDF-Hochhaus auf dem Mainzer Lerchenberg

Verantwortung

Detailaufnahme der Fensterfront des gebogenen ZDF-Sendezentrums in Mainz. Zwei Satellitenschüsseln auf dem Dach.

Der Auftrag des ZDF

Video4:47
Eine junge Frau sitzt im Schneidersitz auf der Couch. Sie schaut lächelnd ins Handy und hat ein offenes Laptop im Schoß.

ZDFmitreden