Barrierefreie Angebote im ZDF

Für die hochwertige Arbeit in der Barrierefreiheit erhält das ZDF regelmäßig Preise. So wurde 2023 in der Kategorie Serie die ZDF-Produktion " Gestern waren wir noch Kinder " mit dem Deutschen Hörfilmpreis ADele des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands (DBSV) für die "herausragende Audiodeskription" ausgezeichnet. Im Jahr zuvor konnte sich das charmante Animations-Abenteuer " Ein Känguru wie du " in der Kategorie Kinder- und Jugendfilm durchsetzen. Und 2021 gab es eine ADele für die Krimi-Serie " Arctic Circle – Der unsichtbare Tod " in der Kategorie TV/Mediatheken/Streamingdienste.