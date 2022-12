Peter steht kurz vor dem Abi und hat noch keinen richtigen Plan für sein Leben. Er ist ein Träumer, der alles will, außer so zu sein wie sein Vater. Am liebsten Schlagzeuger! Er ist hoffnungslos in eine Mitschülerin verliebt. In der Nacht seines Abiballs begeht er aus Liebeskummer einen verhängnisvollen Fehler, der das Leben vieler Menschen verändern wird.