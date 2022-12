Peter und Anna werden Eltern. Doch im Hause Klettmann eskaliert es bald: Die Tauffeier läutet das Ende des gemeinsamen Familienlebens ein. Peters Mutter wird, psychisch krank, vom Vater in ein Pflegeheim abgeschoben. Als dieser seinem Sohn eine tödliche Krankheit offenbart, fühlt sich der junge Peter zum ersten Mal nicht betroffen, sondern befreit. Er entlädt all seinen aufgestauten Hass und seine Lebenslüge vor seinem Vater - mit fatalen Folgen.



Es folgen unbeschwerte Jahre für Peter und Anna - bis eines Tages die Familie von Dilara Miller als Klienten in der Kanzlei auftauchen und ihn seine Vergangenheit einholt.



In der Gegenwart erfährt Vivi, dass ihre Geschwister in Pflegefamilien gekommen sind. Sie versucht erfolglos, sich dagegen zu wehren. Tim steht ihr zur Seite - bis sie in seiner Wohnung eine verhängnisvolle Entdeckung macht.