Im Gefängnis wird Peter von der Kommissarin Lebowski mit der Affäre seiner Frau konfrontiert. Er will nicht darüber sprechen. Als er nach dem vermissten Handy von Anna befragt wird, bestreitet er, etwas damit zu tun zu haben.



Parallel bekommt Vivi eine Nachricht, dass Annas Handy angeschaltet wurde, und ortet das Gerät. Sie macht sich mit Tim auf den Weg und findet es an einem Ort, mit dem sie niemals gerechnet hätte. Vivi hofft, auf dem Handy das Motiv für den Mord an ihrer Mutter zu finden und endlich Gewissheit darüber zu haben, was an dem verhängnisvollen Tag passiert ist.



Tims Lügen drohen aufzufliegen. Welche Rolle spielte er in dem Familiendrama der Klettmanns?