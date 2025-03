ZDF-Tonangebot Klare Sprache

Tonangebot „Klare Sprache“ verbessert die Sprachverständlichkeit

Die Tonspur "Klare Sprache" wird bei der linearen Ausstrahlung (Satellit, Kabel*, IPTV*, DVBT-2) als zusätzliches Angebot in unsere Tonoptionen integriert. Sie kann über die Fernbedienung im Audiomenü des Empfangsgerätes (TV-Gerät oder Receiver) ausgewählt werden (bspw. über "Optionen" oder "Einstellungen"). Die Umsetzung und Bezeichnung der Tonauswahl ist endgeräte-/ herstellerspezifisch und erfolgt bspw. über "Audiosprache", "Wiedergabesprache" oder "Spracheinstellungen". Auch das Kürzel für die zusätzliche Spracheinstellung kann unterschiedlich lauten, zum Beispiel "qks" oder "deu". Manche Geräte haben auch ein herstellereigenes Symbol für "Klare Sprache" Ein Blick in die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes kann hilfreich sein.

Die "Klare Sprache" ist auch in den 24/7-Programm-Livestreams im Streaming verfügbar. In der ZDFmediathek unter www.zdf.de/live-tv sowie in den nativen Apps für Android und iOS kann das Tonangebot "Klare Sprache" in den Spracheinstellungen des Video-Players ausgewählt werden. Die Verfügbarkeit des Tonangebots "Klare Sprache" in den Apps einiger Smart TV-Geräte wird kontinuierlich weiter ausgebaut.