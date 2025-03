Empfangswege: So empfangen Sie das ZDF

Was gehört zum Programmbouquet des ZDF?

Wie empfange ich die Sender der ZDF-Programmfamilie?

Satellit (DVB-S/-S2)

Der Empfang funktioniert ausschließlich digital, sowohl in Standardauflösung (SDTV) als auch im hochauflösenden Format (HDTV).

Empfangsparameter

Ende der SD-Ausstrahlung über Satellit: Ab 18. November 2025 senden ZDF, ZDFneo, ZDFinfo, 3sat und KiKA ausschließlich in HD-Qualität.

Antenne (DVB-T2 HD)

Das Antennenfernsehen "DVB-T2 HD" steht für Digital Video Broadcasting - Terrestrial der zweiten Generation. Neben dem stationären Empfang über eine Dach- oder Außenantenne ist auch der Empfang mit einer kleinen (Zimmer-) Antenne möglich. So können die Programme auch portabel und mobil empfangen werden - zu Hause, unterwegs und im Freien.

Kabel (DVB-C)

Das Programmbouquet ZDFvision wird bundesweit in alle Kabelnetze eingespeist und ist kostenfrei und unverschlüsselt im Basispaket der Anbieter enthalten.

IPTV (Multicast)

IPTV ist das Kürzel für "Internet Protocol Television", also Fernsehen auf Basis des Internetprotokolls. IPTV ist typischerweise für die Nutzung am Fernseher gedacht, aber auch der Empfang am PC ist möglich.